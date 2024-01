Vương phi Kate cũng sử dụng mật danh như các thành viên của Vương thất Anh, vô tình bị lộ gây bất ngờ cho người hâm mộ

Tờ The Mirror cho hay Vương phi xứ Wales có một mật danh bí mật khá ấn tượng mà cô từng vô tình tiết lộ.

Theo Daily Star, gia đình Vương thất Anh, bao gồm cả cố Nữ vương Elizabeth II, Vua Charles và Vương hậu Camilla, được cho là đều sử dụng mật danh vì lý do bảo mật và có lẽ cũng để thư giãn một chút.

Cả William và Kate được cho là đều từng sử dụng tên mật có chữ cái đầu là D.C. cho Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge.

Vào năm 2010, khi Thân vương William đang làm phi công tìm kiếm và cứu hộ ở xứ Wales, Kate đã để lộ một trong những cái tên bí mật.

Theo đó, Kate đi mua bộ đồ lặn nhưng quên ví. Khi chủ cửa hàng, anh Dave Buckland, hỏi tên cô để đặt món hàng, cô trả lời: "Mrs Cambridge". Một người bạn của Dave sau đó đã kể với Mail on Sunday: "Dave đã nhìn thẳng vào cô ấy và thực sự nhận xét rằng đó là một họ khá khác thường. Anh ấy không biết cô là ai. Cô ấy chỉ cười và nói sẽ quay lại. Kể từ đó Dave không được nhìn thấy Kate thêm lần nào nữa".

Tờ The Express cho biết, khi đi nghỉ, Kate và William được cho là đã sử dụng những cái tên bí mật khác. William được biết đến với cái tên Danny Collins, trong khi Kate được gọi là Daphne Clark. Cả 2 tên đều có chữ cái đầu là DC, đại diện cho Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge (Duke of Cambridge và Duchess of Cambridge) – danh hiệu hoàng gia của cặp đôi này trước khi họ trở thành Thân vương và Vương phi xứ Wales.

George có thể đã cố gắng giữ im lặng, nhưng vào năm 2019, cậu bé đã để lộ một bí mật táo bạo khi đi chơi với bà ngoại Carole Middleton. Một người phụ nữ đang dắt chó đi dạo thì George đến chào chú chó con và cô đã kể cho tờ The Sun về chuyện đó.

Người phụ nữ nói: "Tôi đã được cảnh sát yêu cầu không được chụp ảnh bọn trẻ, nhưng tôi đã không làm vậy khi George bắt đầu vuốt ve con chó của tôi. Để tỏ ra thân thiện, tôi bắt đầu trò chuyện một chút và hỏi George tên cậu bé là gì, mặc dù rõ ràng là tôi biết tên của hoàng tử nhỏ.

"Trước sự ngạc nhiên của tôi, cậu bé nói 'Tên cháu là Archie' với một nụ cười lớn trên khuôn mặt. Tôi không biết tại sao cậu bé lại gọi mình là Archie nhưng bọn trẻ thường đùa vui với tên của chúng và tôi nghĩ điều đó thật đáng yêu".

Tạp chí Marie Claire cho hay biệt danh này đã có từ trước cả khi em họ của cậu bé, Archie, con trai của Hoàng tử Harry và Meghan Markle, được sinh ra. Và bản thân cố Nữ vương Elizabeth II được biết đến với cái tên "Sharon". Các nhân viên và vệ sĩ của bà thường dùng tên đó khi họ nói chuyện công việc, để ngăn chặn bất kỳ kẻ nghe trộm lén lút nào biết được vị trí của bà.

