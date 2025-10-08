Từng được mệnh danh là một trong những biểu tượng thời trang thanh lịch bậc nhất châu Âu, Vương hậu Mary của Đan Mạch vừa khiến công chúng trầm trồ khi xuất hiện tại buổi hòa nhạc "Dark Concert" của Dàn hợp xướng nữ DR ở Copenhagen. Thay vì chọn váy dạ hội cổ điển, bà bất ngờ "đổi gió" với set đồ đen toàn tập gồm tuxedo sang trọng và áo ren xuyên thấu gợi cảm. Ở tuổi 53, người vợ quyền lực của Vua Frederik chứng minh rằng phong cách Hoàng gia hoàn toàn có thể vừa thanh lịch vừa sắc sảo và thậm chí còn "đi trước xu hướng" hơn cả những fashionista trẻ tuổi.





Tại "Dark Concert" ở Copenhagen - sự kiện mà bà là người bảo trợ danh dự từ năm 2018, Vương hậu chọn bộ tuxedo hai lớp đến từ Paul Smith với đường viền satin tinh tế và quần suông chất liệu len cao cấp. Nhưng điểm khiến tất cả phải dừng mắt lại chính là chiếc áo ren xuyên thấu đến từ thương hiệu Hà Lan Róhe - món đồ "gây bão" trong cộng đồng mê phong cách Hoàng gia.

Chiếc áo cổ cao, dáng ôm vừa phải, làm từ vải cotton pha ren tạo hiệu ứng trong suốt nhẹ, giúp tôn lên nét mảnh mai mà vẫn giữ được vẻ kín đáo. Sự kết hợp giữa chất liệu mỏng manh và thiết kế mạnh mẽ khiến tổng thể trở nên đầy cuốn hút vừa "cool" vừa gợi cảm, vừa đủ nổi bật mà không phô trương.





Hoàn thiện phong cách "black-on-black", Vương hậu khéo léo chọn ví cầm tay Bottega Veneta, giày da bóng Gianvito Rossi, cùng hoa tai kim cương và vàng tinh tế. Các blogger thời trang Hoàng gia nhanh chóng nhận ra từng thương hiệu, khen ngợi đây là một trong những lần xuất hiện "chất" nhất của Vương hậu trong năm nay.

Một tài khoản bình luận: "Bà ấy nhìn thật tuyệt từ đầu đến chân! Cổ điển, tinh tế mà vẫn có chút nổi loạn nhờ chiếc áo ren – quá đỉnh!". Trong khi đó, người khác lại thừa nhận: "Tôi không chắc về chiếc áo ôm dáng, nhưng gu giày và túi thì không bao giờ sai".





Từ đầm hoa sặc sỡ, áo blouse mượn của Công chúa Josephine, đến suit ren xuyên thấu lần này, Vương hậu Mary đang chứng minh bản lĩnh thời trang đáng nể: Dám thử nghiệm, dám khác biệt, nhưng vẫn giữ vững đẳng cấp Hoàng gia.

Có lẽ chính vì thế mà giới mộ điệu vẫn dành cho bà biệt danh "fashion queen của Bắc Âu" - người luôn khiến cả hoàng tộc và truyền thông phải dõi theo từng lần xuất hiện.

Theo Hello