"Vùng kín" có mùi khó chịu sau khi "giao ban" là do đâu?

Chào bạn!

Có nhiều chị em phụ nữ cũng giống như bạn vậy. Bình thường, chị em không có vấn đề gì ở vùng kín nhưng cứ dính vào quan hệ tình dục bữa nào là lại bị hôi vùng kín bữa ấy. Thông thường có 2 nguyên nhân chính khiến hôi vùng kín sau quan hệ tình dục.

Một là nhiễm trùng do vi khuẩn. Đó là do sự mất cân bằng hệ vi khuẩn ở vùng kín, làm cho vi khuẩn có hại đang có ít bỗng sinh sôi nảy nở bùng lên. Có thể là do bạn có thói quen thụt rửa sâu, sử dụng kháng sinh kéo dài hoặc là do quan hệ tình dục.

Hai là bạn bị nhiễm trùng roi. Trùng roi là một loại ký sinh trùng lây truyền qua đường tình dục. Nếu nhiễm trùng roi, bạn sẽ phải điều trị cho cả bạn và chồng mình. Điều trị ở đây là uống thuốc theo đơn kê của bác sĩ chứ không phải ra hiệu thuốc để mua thuốc đặt bạn nhé!

Muốn biết mình là ai ở trong 2 trường hợp này, hoặc mình có bị cả 2 trường hợp này cùng lúc hay không thì bạn nên đi khám phụ khoa để được câu trả lời chính xác. Bác sĩ sẽ kê thuốc điều trị cho bạn khỏi dứt điểm.

Chúc bạn vui khỏe!