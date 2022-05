Vùng đất "tĩnh lặng" nhất Trung Quốc: Cảnh đẹp như lạc vào thế giới song song, có món bánh như nụ cười của thê tử nơi khuê phòng

Tây Tạng được mệnh danh là vùng đất thần bí của Trung Quốc. Nơi đây không những nổi tiếng về tôn giáo với các câu chuyện tâm linh huyền bí, mà còn là thánh địa của cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và xinh đẹp đến mức không thể thốt nên lời, thích hợp để chiêm nghiệm và gột rửa tâm hồn.

Ngari - vùng đất tâm linh với "những tấm gương soi" khổng lồ

Tây Tạng ẩn giấu một thánh địa được mệnh danh "tĩnh lặng" nhất, là nơi đất trời hòa làm một khiến bạn như thể lạc vào thế giới song song đầy mê hoặc. Đó chính là địa khu A Lý, hay còn gọi là Ngari (một đơn vị hành chính của Khu tự trị Tây Tạng).

Nơi đây không chỉ có cảnh đẹp non nước mây trời động lòng người, mà còn có cả văn hóa ẩm thực "có 1-0-2" với những cái tên khiến bạn phải ngỡ ngàng. Cho dù yêu thích cảnh đẹp hay ẩm thực, chỉ cần đến đây, bạn sẽ tìm thấy một bộ mặt lộng lẫy nhất của Tây Tạng.

Địa hình của Ngari vô cùng độc đáo, tạo nên hàng loạt phong cảnh đặc trưng chỉ nơi đây mới có, vô cùng tâm linh và hấp dẫn.

Thứ khiến Ngari nổi tiếng nhất chính là những hồ nước trong vắt đến mức có thể phản chiếu mọi thứ. Mặt hồ phẳng lặng như những tấm gương soi khổng lồ in bóng cả vùng trời rộng lớn, núi non và mây gió đại ngàn. Đó là lý do vì sao du khách đến nơi đây có cảm tưởng như bước chân vào thế giới song song, trùng lặp, đất và trời như dính liền với nhau.

Hệ sinh thái tự nhiên ở Ngari vô cùng phong phú với những cánh rừng tươi tốt và nhiều loài chim quý.

Nếu đam mê lịch sử, bạn cũng có thể ghé thăm tàn tích của vương quốc bí ẩn Guge (Cổ Cách).

Cung điện Guge được xây dựng kiểu lâu đài dọc theo ngọn núi. Bên trong cung điện, những đường hầm dưới lòng đất dẫn đến nhiều hướng khác nhau. Khu di tích này chiếm diện tích 720.000 m2, bao gồm 445 phòng, 879 hang động, 4 đường hầm bí mật và 28 ngôi chùa Phật giáo.

Bao quanh tàn tích Guge là tường thành với pháo đài ở 4 góc. Sau gần 400 năm bị phá hủy, những di tích còn tồn tại mang giá trị lịch sử và nghệ thuật của Guge có thể kể đến như Mandala Hall, Gongkang, tu viện Đỏ, tu viện Trắng, tu viện Samsara, Zhoimalhakang hay tường đá điêu khắc, tranh tường, các di vật cổ và xác ướp...

Ngari có lịch sử rất lâu đời. Nơi đây còn được gọi là vùng đất chết, bởi những dãy núi đá cheo leo dường như không hề tồn tại hơi thở của sự sống.

Diện tích của Ngari lên tới hơn 337 nghìn km2, nhưng dân số cư trú chỉ khoảng 100.000 người. Mặc dù khu vực này rộng lớn và dân cư thưa thớt, nhưng vẫn có vô số du khách đến đây thăm thú.

Khi đến Ngari du lịch, bạn nhất định phải ghé thăm núi Kailash và tu viện Thác Lâm. Mặc dù có rất nhiều cảnh đẹp trên thế giới này, nhưng Tây Tạng chắc hẳn là nơi bạn sẽ hối tiếc nếu không đến thăm một lần trong đời.

Ẩm thực chứa đựng nét đẹp văn hóa truyền thống vùng cao

Ngari còn sở hữu văn hóa ẩm thực đặc sắc mà tín đồ đam mê ăn uống không thể bỏ qua. Ba món đặc sản địa phương nổi tiếng nhất chính là: Tuba (thổ ba), bánh tàu hỏa và bánh bà xã.

1. Tuba tương tự như há cảo, nhưng phần nhân thì khác hoàn toàn. Người địa phương thường ăn Tuba trong ngày lễ lớn hoặc lễ hội quan trọng.

2. Bánh tàu hỏa là khối bánh hình chữ nhật được làm bằng lá trà, có nhiều hương vị như trà xanh, đậu xanh, thịt lợn muối... Bạn không thể mua ở đâu ngoại trừ Tây Tạng.

Người sáng tạo ra món bánh tàu hỏa này là ông Lưu Nghĩa Cát. Ông đã rất táo bạo khi áp dụng một số kỹ thuật pha trà vào quá trình làm bánh, kết hợp với các loại trà đặc sản trứ danh mọc trên cao nguyên, tạo nên hương vị nồng đậm, thơm mát.

3. Bánh bà xã thơm ngon giòn rụm là thức quà đặc biệt chứa đựng nét đẹp tinh thần truyền thống của người dân Ngari.

Bánh bà xã thực chất là một bánh nướng ngàn lớp với phần nhân phổ biến: Bí đao kết hợp với mè trắng rang vàng thơm phức. Vị bánh ngọt ngào như nụ cười hiền dịu của thê tử nơi khuê phòng. Người Ngari ăn bánh bà xã nhiều nhất vào mùa hè vì bí đao có công dụng giải nhiệt, làm mát cơ thể trong những ngày hè oi bức.

(Nguồn: Zhihu)

