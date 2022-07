Vui hè cực đã với thế giới giải trí sôi động tại Sun World Ha Long

Cách Vườn Nhật một cây Cầu May cong cong màu xanh là quần thể kiến trúc tâm linh Bảo Hải Linh Thông Tự. Chốn thiền an nhiên tự tại trong những dáng chùa Việt thế kỷ 17, 18 được bao bọc bởi núi đồi hùng vĩ, hướng ra vịnh biển bao la, với hệ thống tượng đồng uy nghi, bề thế, được tạo tác tinh xảo. Đã đặt chân đến đây, bỗng thấy lòng tĩnh lại, mọi xô bồ của cuộc sống dường như được gột bỏ, chỉ còn lại sự thanh tịnh, an yên.