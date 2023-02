Vừa xin 100 nghìn đổ xăng, vợ tuyên bố một câu rồi thách "đúng nhận, sai cãi" khiến chồng không thốt nên lời

Vài ngày qua, trào lưu "đúng nhận sai cãi" đang rầm rộ trên mạng xã hội. Nhiều dân mạng bắt đầu chơi trò bổ quả rồi đưa ra một tuyên bố nào đó không thể sai được rồi thách thức "đúng nhận sai cãi".

Trào lưu này xem ra đã lan đến cả đời sống vợ chồng. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một mẩu chuyện của đôi vợ chồng nọ. Có vẻ cô vợ cũng "bắt trend" cực nhanh khi khiến chồng phải "cứng họng" với lời thách thức "đúng nhận sai cãi" của mình.

Chồng xin 100 nghìn khiến vợ nói ra đủ bí mật

Theo đó, người chồng xin vợ 100 nghìn đổ xăng rồi chết lặng ngay khi nghe cô tuyên bố: "Em bổ con lợn và em nhìn thấy ngày 1/2 anh lấy nhíp gắp ra một tờ 100 nghìn, đúng nhận sai cãi".

Như thể chừng đó vẫn chưa đủ thuyết phục, cô liên tục đưa ra một loạt các "hành vi sai trái" của chồng khiến cho anh muốn cãi cũng không lên tiếng nổi.

"Ngày 2/2 lúc 23 giờ 49 phút, khi vợ con đang say giấc ngủ, anh lại gắp tiếp lần 2, mỗi lần được 20 nghìn, đúng nhận sai cãi".

"Hôm kia em đưa anh 200 nghìn đi chợ, anh mua thịt có 70 nghìn về anh nói hết 100 nghìn, đúng nhận sai cãi".

"Ngày hôm qua đi chợ, anh mua tôm hết 130 nghìn, về anh nói với tôi hết 270 nghìn, đúng nhận sai cãi"…

Từ 100 nghìn mà chồng bị bóc ra hàng loạt hành vi sai trái.

Và còn khoảng thêm vài trường hợp như thế được cô vợ đưa ra đủ và rõ ràng cả về thời gian, địa điểm lẫn chi tiết khiến người chồng chẳng thốt nên lời. Với trường hợp này thì thật sự đúng nhận nhưng sai cũng chẳng thể nào cãi nổi vì mọi thứ đã quá rõ ràng. Các ông chồng có làm gì cũng khó qua mắt vợ lắm!

Nhiều dân mạng cho rằng, trong cuộc sống hôn nhân, các bà vợ đôi khi có đủ những chiêu thức khiến chồng "á khẩu". Thường họ sẽ nắm được tất tần tật các vấn đề trong nhà, nói ra hay không còn tùy thuộc vào tâm trạng và mức độ ảnh hưởng của vấn đề. Và hầu hết mỗi khi các bà vợ nói ra thì chồng có muốn cãi cũng cãi không nổi.

Cô vợ nắm được các bằng chứng trong tay.

"Phụ nữ chỉ hỏi khi nắm được hết bằng chứng, hỏi chỉ thêm lời khai và xem thái độ của anh em thế nào thôi nên anh em cẩn thận trong hành động nhé", dân mạng H.M bình luận.

"Nhiều khi phụ nữ còn giỏi mấy cái nghiệp vụ điều tra này hơn thám tử, đúng nhận sai không biết cãi thế nào cho phải luôn", dân mạng V.T viết.

Màn phá án không thể cãi nổi của người vợ

Đó không phải là cô vợ duy nhất áp dụng thành công định luật "đúng nhận sai cãi" đang rầm rộ trên mạng xã hội. Một cô vợ khác cũng chia sẻ câu chuyện của mình và nhận về nhiều hưởng ứng.

Câu chuyện như sau:

"Tâm sự chuyện nhà trên mạng xã hội thì cũng không hay ho lắm nhưng em hi vọng đây là một lời cảnh tỉnh thật sự cho các chị em. Từ trước đến nay em cứ ngỡ chồng mình hiền lành, chung thủy, toàn tâm toàn ý cho vợ con. Nhưng ai biết đâu được anh ấy cũng lén lút ngoại tình bên ngoài với một em sinh viên.

Để nói mà phát hiện ra vấn đề thì cũng không nguyên do gì to tát. Bình thường, chồng em là người khá lôi thôi. Vợ mua cho quần áo, giày dép kiểu gì là anh ấy đi như thế. Đến tất đi giày cũng đi cả tuần mới thay, vợ than thở mới ngậm ngùi đổi đôi khác.

Tuy nhiên, khoảng 2 tháng trở lại đây, em để ý rồi, anh ấy vô cùng chú ý đến chuyện vẻ bề ngoài và nhan sắc. Chồng em bây giờ sáng nào cũng dậy sớm, tắm táp rồi mới thay đồ đi làm. Điều này trước đây chưa hề có, 5 năm hôn nhân chưa từng tắm sáng cho thơm tho dù em nhiều lần hò như hò đò.

Bài viết được đăng tải.

Đã vậy, chồng còn xịt nước hoa, nó cũng là một dấu hiệu bất thường vì lọ nước hoa đó là do năm ngoái trúng giải trên công ty. Để mốc một góc bao lâu không sao, dạo này anh ấy lại đưa ra dùng. Rồi giày mấy đôi còn chọn bộ nào hợp giày nào mới đi làm nữa. Em để ý và nghi ngờ nhưng không nói gì, em cũng nghĩ bụng rằng sao anh ấy hành xử cứ như đang yêu đương như thế này.

Sau đó một lần anh ấy đang tắm, em mới lần mò đụng đến điện thoại để kiểm tra. Lướt một vòng các tài khoản mạng xã hội, em mới để ý có một tài khoản nọ lưu tên là "Anh Hùng" nhưng tin nhắn cuối cùng lại thấy kết thúc bằng từ "eo ơi".

Nghĩ lạ nên em bấm vào xem rồi choáng váng. Hóa ra chồng em ngoại tình thật. Có lẽ sợ vợ biết nên đổi tên đối phương cho giống đàn ông để khỏi bị nghi ngờ. Em chụp lại những tin nhắn đó gửi vào máy mình rồi xóa luôn trên máy anh ấy.

Hôm ấy em vẫn bình thường vì con đang ở nhà, em không muốn ầm ĩ. Chiều đó, em gửi con qua ngoại một đêm để tối hai vợ chồng nói chuyện.

Cơm nước xong xuôi, em mới ngồi vào bàn bóng gió hỏi chuyện sao dạo này chồng có vẻ ăn diện thế. Chồng em có vẻ giật mình nhưng vẫn cứ cười xòa, bảo rằng chồng biết chăm lo cho vẻ bề ngoài thì vợ phải vui chứ.

Đúng lúc này, em mới nói tiếp câu ẩn ý khác: "Nhìn anh bây giờ giống như hồi mới yêu em vậy. Có người yêu nên thơm tho ăn diện, để ý đến vẻ bề ngoài. Từ lúc cưới vợ xong là không thấy nữa".

Thái độ anh ấy hơi khác rồi, em mới hỏi thêm dạo này anh có niềm vui gì khác bên ngoài đấy. Chồng em sửng cồ lên bảo em nói linh tinh. Đến lúc này, em mới đủng đỉnh đưa điện thoại ra cho anh ấy xem những mẩu tin nhắn rồi nói tiếp: "Đây có phải là anh với người yêu đang nói chuyện trò không, đúng nhận, sai cãi vì tôi cũng đang chờ xem anh cãi làm sao đây".

Chồng em thấy thì bắt đầu biến sắc và lắp bắp giải thích, nói rằng mình chỉ 'cảm nắng' bên ngoài chứ chưa đi quá giới hạn. Em cũng chẳng buồn nghe thêm nữa, quyết định qua nhà ngoại ở vài ngày cho tĩnh tâm rồi giải quyết sau".

Đúng là một khi các bà vợ ra tay thì những đức ông chồng muốn cãi cũng chịu. Thế mới nói, trước khi làm gì thì cũng nên suy nghĩ kỹ càng để không phạm phải sai lầm bởi có lúc muốn cãi các anh cũng chẳng nghĩ nổi lí do để bao biện đâu nhé!