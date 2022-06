Vừa rời Facebook, "nữ tướng" Sheryl Sandberg đã bị điều tra vì công tư không phân minh

Công ty sở hữu Facebook - Meta - đã mở một cuộc điều tra từ năm ngoái về hoạt động của Sheryl Sandberg, người mới từ chức giám đốc vận hành vào đầu tháng này, The Wall Street Journal đưa tin.

Cuộc điều tra từ Meta đang tìm hiểu xem Sandberg có bắt nhân viên làm việc trong các dự án cá nhân của riêng bà ấy hay không, nhiều nguồn tin nói với The Journal.

Nghi vấn trên được đưa ra sau khi nhiều tờ báo đưa tin rằng có cáo buộc Sheryl Sandberg sử dụng nguồn lực công ty cho đám cưới sắp tới của bà với CEO Tom Bernthal.

Cáo buộc trên đã bị phủ nhận bởi một phát ngôn viên cho Sheryl Sandberg.

Cuộc điều tra cũng xem xét các hành động của cựu COO trong vài năm nay và rất nhiều nhân viên đã được phỏng vấn.

Theo báo cáo, Meta đang kiểm tra xem nhân viên Facebook có làm việc cho quỹ riêng Lean In và một cuốn sách của Sandberg hay không. Đặc biệt, hoạt động sử dụng nguồn lực cho các mục đích cá nhân của bà đang bị xem xét rất kỹ.

Sandberg là đồng tác giả của 2 cuốn sách: "Lean In: Women, Work, and the Will to Lead" vào năm 2013 và "Option B" 4 năm sau đó.



Vị nữ tỷ phú cũng thành lập Quỹ Gia đình Sheryl Sandberg & Dave Goldberg, sau khi chồng bà đột ngột qua đời vào năm 2015.

Bản thân quỹ này trước đây đã bị chỉ trích bởi các nhân viên cũ - họ nói với Buzzfeed rằng văn hóa tổ chức rất căng thẳng và chỉ tập trung xung quanh lợi ích của Sandberg. Cũng theo Buzzfeed, tổ chức trên bị các nhóm nữ quyền phê phán vì không hoạt động đủ tích cực cho quyền phụ nữ.

Trước khi từ chức, Sheryl Sandberg đã mất dần quyền lực tại Meta và gặp các vấn đề cá nhân với CEO Mark Zuckerberg.

Sheryl Sandberg dành 14 năm làm "phó tướng" của Mark Zuckerberg, trước khi thông báo vào đầu tháng này rằng bà ấy sẽ từ chức COO nhưng tiếp tục ở trong hội đồng quản trị.



Nhiều người thân cận với công ty nói cho báo chí rằng những lo ngại về hoạt động của bà ấy đã lan truyền không chỉ mới đây. Một số cho biết ngoài Sheryl Sandberg, bản thân CEO Mark Zuckerberg cũng lẫn lộn giữa công và tư, sử dụng quỹ chung vì các mục đích cá nhân.

Cả hai đều sử dụng máy bay tư nhân để đi du lịch riêng và được đảm bảo an ninh tại nhà cũng như trong quá trình di chuyển do công ty chi trả.



Vào năm 2021, Facebook đã trả gần 9 triệu USD cho việc bảo đảm an ninh của Sandberg tại nhà riêng cũng như các chuyến đi cá nhân. 2,3 triệu USD khác được đổ vào những chi phí liên quan đến việc sử dụng máy bay tư nhân của bà, báo cáo cho biết.

Nhiều nhân viên Facebook cho rằng họ phải làm việc để hỗ trợ các chuyến đi quảng bá sách của bà, thường xuyên tham gia vào hoạt động quỹ riêng cũng như những công việc gia đình mà Sandberg giao phó.

Nguồn: WSJ, BI, Fox

