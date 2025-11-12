Thận giúp chúng ta loại bỏ các chất thải, chất thải chuyển hóa, urê và nước dư thừa ra khỏi cơ thể.

Khi thận bị suy, các chất thải không thể được đào thải và tích tụ quá mức, dẫn đến một loạt các triệu chứng "ngộ độc".

Khi thận bị suy và ngừng hoạt động, chúng ta chỉ có thể dựa vào phương pháp thẩm phân máu để loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể hoặc ghép thận để thay thế quả thận không sử dụng và cho phép nó tiếp tục hoạt động.

Tại sao thận bị suy?

Thận của chúng ta đã suy yếu trước cả khi chúng ta già đi. Vì sao vậy?

Thực phẩm là nhu cầu thiết yếu hàng đầu của con người. Một chế độ ăn uống khoa học và cân bằng có thể thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển, duy trì sức khỏe của cơ thể, nhưng một chế độ ăn uống không đúng cách có thể gây ra nhiều tác hại.

Ví dụ điển hình nhất là ăn quá nhiều muối, vì thận là cơ quan chính bài tiết natri (tức là muối). Nếu bạn ăn quá nhiều muối, thận sẽ phải làm việc quá sức để bài tiết lượng natri dư thừa nhằm duy trì sự cân bằng.

Ngoài ra, muối còn giữ nước trong cơ thể, khiến nước khó bài tiết. Điều này chắc chắn sẽ làm tăng thêm khó khăn cho thận trong việc sản xuất và bài tiết nước tiểu, từ đó làm tăng gánh nặng cho thận.

Nhưng người Việt lại thích đồ mặn và đặc biệt ưa chuộng đồ muối chua. Bên cạnh đồ ăn mặn, còn có một số loại thực phẩm khác chúng ta nên hạn chế ăn để bảo vệ thận, đặc biệt là đối với bệnh nhân thận. Một số loại thực phẩm bị cấm tuyệt đối vì một số thậm chí còn gây độc cho thận.

Những loại thực phẩm này có hại nhất cho thận nếu tiêu thụ thường xuyên

1. Nội tạng động vật

Nhiều người thích ăn nội tạng động vật, đặc biệt là gan, não và ruột. Tuy nhiên, mặc dù có vị ngon, tốt nhất nên ăn ở mức độ vừa phải.

Nội tạng động vật chứa hàm lượng purin và cholesterol cao, có thể làm tăng gánh nặng cho thận và dễ dẫn đến các bệnh về thận, tim mạch và mạch máu não. Do đó, việc tiêu thụ nội tạng động vật ở mức độ vừa phải rất cần thiết.

2. Rượu

Nhiều người uống nhiều rượu trong thời gian dài có chức năng thận kém và có khá nhiều bệnh nhân mắc bệnh urê huyết trong nhóm này.

Sau khi rượu vào cơ thể, nó được thận phân hủy. Một lượng nhỏ rượu thường không ảnh hưởng đáng kể đến thận nhưng uống quá nhiều sẽ gây áp lực lên chức năng lọc của thận, ảnh hưởng đến khả năng lọc máu và cản trở quá trình giải độc và chuyển hóa của thận.

3. Súp đặc

Nhiều người thích nấu súp, nhưng súp đặc lại rất giàu purin và chất béo (đặc biệt là súp ninh lâu). Uống súp thường xuyên có thể dễ dàng khiến axit uric tích tụ trong máu, dẫn đến tăng nồng độ axit uric, có khả năng gây ra bệnh gút và tăng axit uric máu, gây hại cho sức khỏe thận.

4. Đồ uống có ga

Thanh thiếu niên hiện đại thích đồ uống có ga với đủ hương vị, thậm chí một số còn uống chúng như nước lọc.

Điều này cực kỳ có hại cho thận. Đồ uống có ga thường chứa nhiều đường và calo. Tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài có thể dễ dàng làm tăng độ nhớt máu, cản trở chức năng chuyển hóa bình thường của thận, làm tăng axit uric và dễ gây ra chứng urê huyết.

5. Lẩu

Thưởng thức lẩu vào mùa đông thật sự rất tuyệt vời! Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nước lẩu có hàm lượng purin cao, có thể gây áp lực lên thận. Hơn nữa, việc vừa ăn vừa trò chuyện và thưởng thức cùng lúc có thể dễ dẫn đến ăn quá nhiều, gây áp lực lên lá lách và dạ dày.

6. Trà đậm, dùng sau khi uống rượu

Nhiều người tin rằng trà đắng, đậm đặc có thể giải rượu, nhưng đây là một quan niệm sai lầm. Trà đậm không chỉ không giải rượu mà còn có thể làm tăng nguy cơ tổn thương các cơ quan nội tạng, đặc biệt là thận.

Các chất kiềm trong trà có tác dụng lợi tiểu mạnh. Nếu uống trà đặc sau khi uống rượu, acetaldehyde sinh ra từ rượu sẽ không kịp phân hủy và sẽ theo trà đi vào thận, gây tổn thương nghiêm trọng. Vì vậy, tuyệt đối không uống trà đặc sau khi uống rượu!

Nếu bạn cũng cảm thấy mình đã làm nhiều điều có hại cho thận, hãy học các công thức chế độ ăn uống trị liệu sau đây và thỉnh thoảng thực hiện để nuôi dưỡng thận.

4 loại thực phẩm bảo vệ thận hàng đầu

1. Cà rốt

Cà rốt giàu carotene, vitamin, pectin, chất xơ... Người Hà Lan thậm chí còn coi cà rốt là "món ăn quốc gia" của họ.

Y học cổ truyền Trung Quốc tin rằng, cà rốt có tác dụng bổ gan, cải thiện thị lực, tăng cường chức năng thận và tăng cường sinh lực nam giới.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard (Hoa Kỳ), đã tiến hành khảo sát 200 nam thanh niên, ghi lại loại và lượng trái cây, rau củ trong chế độ ăn uống của họ, đồng thời quan sát tác động của chúng đến chất lượng tinh trùng. Kết quả cho thấy ở những nam thanh niên khỏe mạnh, những người tiêu thụ nhiều carotene hơn có tinh trùng hoạt động tốt hơn.

2. Củ sen

Trong cuốn Dược thư đại cương, Lý Thời Trân gọi củ sen là "cội rễ tinh thần" và cho biết củ sen nấu chín có tác dụng bổ tim, bổ thận, bổ khí huyết.

3. Đậu mắt đen

Khi trưởng thành, đậu mắt đen có hình quả thận và có nhiều màu sắc khác nhau, bao gồm đen, trắng, đỏ, tím và nâu. Y học cổ truyền Trung Quốc tin rằng đậu mắt đen có tác dụng bổ tỳ, bổ thận.

Sách "Bản thảo Tứ Xuyên" hiện đại cũng ghi rằng đậu mắt đen nuôi dưỡng âm, bổ thận, cường tỳ vị, đồng thời có thể chữa chứng khí hư, tinh hoàn, xuất tinh ngược dòng do thận hư.

4. Khoai mỡ

Khoai mỡ giàu dinh dưỡng và được mệnh danh là "nhân sâm tự nhiên". Khoai mỡ có thể được ăn như một loại rau ngon hoặc dùng làm thuốc bổ. Y học cổ truyền Trung Quốc tin rằng khoai mỡ có thể bổ tỳ vị, thúc đẩy sản xuất dịch cơ thể, có lợi cho phổi, bổ thận và tinh chất làm se.

