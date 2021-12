"Vựa muối" Miss Grand International 2021 bất ngờ gây hoang mang khi đăng đàn kêu cứu

Trên trang cá nhân cách đây vài giờ, người đẹp Sen Yang - Miss Grand Hong Kong - thí sinh Miss Grand International 2021 bất ngờ gây hoang mang khi đăng tải bài viết kêu cứu vì bị lấy hết sạch tiền.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Sen Yang viết: "Some one taken all of money. I think in taxi or while carry the luggages from the hotel entrance to taxi. Polices are came but they didn't help me. Could you help me to interpret or help something? I am near to BangRak. Bangkok. I can't check messenger. Please leave comment". (Tạm dịch: Ai đó đã lấy hết tiền của tôi. Tôi nghĩ là trên taxi hoặc là lúc tôi chuyển hành lý từ khách sạn ra taxi. Cảnh sát có tới nhưng họ không giúp được gì. Mọi người có thể giúp tôi giải thích hay bất cứ điều gì không? Tôi đang ở gần BangRak, Bangkok. Tôi không thể đọc tin nhắn. Xin hãy để lại dưới bình luận).

Bài đăng trên trang cá nhân của Sen Yang.

Tuy nhiên, hiện tại bài đăng này của Sen Yang đã hoàn toàn biến mất trên trang cá nhân. Chia sẻ bất ngờ của Sen Yang khiến công chúng khá lo lắng, không rõ tình hình người đẹp Hong Kong hiện giờ ra sao.

Ngay từ những ngày đầu cuộc thi, Sen Yang đã cực "viral" trên mạng xã hội, trong đó cộng đồng mạng Việt Nam cũng dành sự quan tâm lớn tới cô gái này. Không phải vì Sen Yang có nhan sắc nổi trội hay thế mạnh áp đảo các thí sinh còn lại mà chính sự hồn nhiên, vô tư, chân thật của Sen Yang đã khiến mọi người yêu thích cô.