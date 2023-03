Vừa lướt điện thoại vừa cải thiện tiếng Anh hiệu quả thông qua ứng dụng giáo dục từ Hàn Quốc

Cho trẻ học tiếng Anh sớm là tốt?



Nghiên cứu từ Đại học Harvard chỉ ra rằng, việc cho trẻ tiếp cận với ngôn ngữ mới ngay từ giai đoạn 3-5 tuổi sẽ giúp trẻ nâng cao khả năng sáng tạo, kích thích tư duy phản biện và phát triển sự linh hoạt của trí óc. Nghiên cứu cũng cho thấy 50% khả năng học hỏi của con người được phát triển khi lên 3-4 tuổi và 30% phát triển khi lên 8.

Theo các nhà khoa học, ở độ tuổi mầm non, cách trẻ thu nhận thông tin giống như sự thấm hút của "miếng bọt biển", đặc biệt trẻ cực nhạy với âm thanh và ngôn ngữ. Giai đoạn này, bé có khả năng lắng nghe, ghi nhớ và lặp lại nhanh nhạy. Do đó, nếu được hướng dẫn đúng cách, trẻ sẽ rèn được phản xạ tự nhiên cũng như tăng độ nhạy cho trí óc.

Sự phát triển vượt trội của não bộ trong giai đoạn đầu đời là lý do nên cho trẻ 3 tuổi bắt đầu học ngôn ngữ thứ 2, để trẻ tiếp xúc với ngoại ngữ càng nhiều càng tốt, thông qua các hoạt động lắng nghe, hát, xem video, nói.

Tuy nhiên, để trẻ rèn được tư duy ngôn ngữ logic, lành mạnh, rất cần sự quan tâm của gia đình. Nghiên cứu về nhận thức và phát triển ngôn ngữ của trẻ tại Đại học Dartmouth (Mỹ) cũng chứng minh trẻ học ngôn ngữ thứ 2 tốt hơn nếu được tiếp xúc trong môi trường gia đình, thay vì ở lớp học. Do vậy, ngoài việc cho con trẻ "tắm mình" trong tiếng Anh từ sớm, bố mẹ cần bên cạnh, cùng con duy trì việc học đều đặn, không cách quãng. Thay vì ép buộc, hãy hướng dẫn và hỗ trợ, khuyến khích trẻ khám phá, tìm tòi kiến thức thông qua những mẩu chuyện, những câu giao tiếp ngắn. Lắng nghe và luôn khen ngợi khi bé làm tốt sẽ giúp con có động lực tiếp thu, học hỏi.



Ứng dụng Reading Gate truyền cảm hứng tự học tiếng Anh hiệu quả cho bé

Các chuyên gia ngôn ngữ đã nghiên cứu và xây dựng hệ thống chương trình học tiếng Anh hiệu quả thông qua Reading Gate - Ứng dụng tự học tiếng Anh online hàng đầu Hàn Quốc. Ứng dụng đã được chứng minh, kiểm nghiệm tính hữu dụng, thu hút gần 1 triệu lượt tải về và sử dụng thường xuyên, nhận được giải thưởng "Thương hiệu giáo dục của Hàn Quốc" trong 3 năm liên tiếp. Hiện Reading Gate đang được áp dụng trên 1000 trường học và trung tâm tiếng Anh tại 6 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Reading Gate bao gồm hai chương trình. Một là Dodo ABC (Tiếng Anh căn bản) gồm Alphabet (Học bảng chữ cái), Phonics (Học phát âm), Sight Word (Học từ vựng), Song & Chant (Học hát tiếng Anh) và Game (Trò chơi ôn tập tiếng Anh).

Chương trình thứ hai là Library (Đọc sách tiếng Anh) với hơn 2.500 eBook được lồng tiếng giọng người bản xứ, chia làm 22 cấp bậc từ dễ đến khó. Nội dung bao gồm 40 chủ đề cùng nhiều tuyển tập đa dạng về phiêu lưu, cổ tích, khoa học, .. mở ra một thế giới sách diệu kỳ với nhiều thể loại sách từ hư cấu (fiction) đến phi hư cấu (non-fiction), truyện tranh hay tác phẩm văn học, giúp trẻ không bị nhàm chán, luôn ham thích việc khám phá. Đặc biệt, hoạt động After Reading giúp luyện 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) với độ khó tăng dần sẽ tạo động lực phát triển tư duy phản biện cho trẻ.

Nếu bé thích xem hoạt hình, ứng dụng này cũng có thể đáp ứng được nhờ kho phim hoạt hình ngắn hơn 400 Movie Book và các tuyển tập truyện tranh (Series) đến từ các nhà xuất bản nổi tiếng trên thế giới.

Thông qua bài hát, các trò chơi vui nhộn củng cố bài học, phim hoạt hình, sách điện tử, ứng dụng Reading Gate sẽ giúp trẻ học tiếng Anh hiệu quả, hào hứng. Trẻ cũng có thể rèn luyện kỹ năng nghe đọc, tích lũy từ vựng và mẫu câu mọi lúc mọi nơi thông qua ứng dụng này.

Hiện tại, Reading Gate có bản dùng thử 7 ngày hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng cam kết hoàn tiền 100% trong vòng 7 ngày nếu phương pháp học không phù hợp với học viên. Nếu phụ huynh muốn ngưng sử dụng, Reading Gate sẽ hoàn tiền dựa trên số ngày học còn lại của gói học.



Bằng việc mang đến trải nghiệm tiếng Anh trực quan và sinh động, ứng dụng Reading Gate tạo không gian tiếp cận ngôn ngữ thứ 2 tự nhiên cho trẻ, xây dựng thói quen đọc sách, khám phá đất nước, văn hóa, con người ở các quốc gia khác, thu hẹp khoảng cách trở thành công dân toàn cầu.

