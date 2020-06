Vừa khẳng định đã giải quyết xong xích mích bằng cuộc gọi 11 phút, Hồng Quế bất ngờ vẫn đòi "mặt đối mặt" với Lưu Đê Ly

Vài giờ trước, Hồng Quế đã gỡ bỏ status tỏ rõ thái độ bức xúc của mình với Lưu Đê Ly và cho biết mọi chuyện giữa cả hai đã được giải thích xong bằng một cuộc gọi kéo dài 11 phút.

Tuy nhiên, mới đây dưới phần bình luận bài đăng của Hồng Quế, người đẹp lại tiếp tục khẩu chiến với cư dân mạng. Cụ thể, một cư dân mạng bình luận: "Eo ôi có mỗi cái chuyện con mình chưa được cô giáo đón kịp thôi cũng lên facebook chửi bới người khác như dân chợ búa, hỏi chấm... tưởng chuyện gì to tát lắm cơ. Mà đón hay không là do cô giáo chứ do gì phụ huynh mà chửi. Chẳng fan của ai nhưng nghe cả hai tai thì thấy vậy. Tém tém lại đi chị ơi".

Hồng Quế lại khẩu chiến với cư dân mạng.

Ngay lập tức, Hồng Quế đã nhanh chóng để lại bình luận dưới câu viết của cư dân mạng trên: "Kệ... chị em nhé! Phải con em thì em thế nào?". Cư dân mạng trên liền phản hồi lại: "Có phải phụ huynh xúi giục cô giáo hay ép cô giáo đón con người ta trước đâu chị? Do cô giáo mà?".

Bài đăng giải thích của Lưu Đê Ly được cho là lý do cuộc khẩu chiến vẫn chưa có hồi kết.

Trước vụ khẩu chiến với Hồng Quế, Lưu Đê Ly cũng đã nhanh chóng có lời giải thích rõ ngọn ngành trên facebook cá nhân. "Chỉ là sáng nay đã có khá nhiều bé đến trường cùng một lúc nên các cô không đón kịp một bạn gái thôi mà! Giận cô không được thì chửi mình? (Chỉ vì con mình được cô đón). Thôi không sao, mình cũng là mẹ, mình hiểu. Nhưng chuyện quá nhỏ để viết status chửi bới đấy! Qua đây, mong là lần sau các phụ huynh nói chung hãy thông cảm cho cô giáo hơn. Nếu sau này có bất kể chuyện gì xảy ra hãy xử lý mọi chuyện thật bình tĩnh và sáng suốt nhé!", Lưu Đê Ly viết.

Rất nhiều cư dân mạng đã chụp lại màn hình bài đăng của Lưu Đê Ly và để lại dưới phần bình luận bài đăng của Hồng Quế. "Nó vẫn vô tư lắm chị Quế ơi", dân mạng bình luận.

Ngay lập tức, Hồng Quế đã tỏ thái độ bức xúc và cho rằng: "Ôi... Lại không thấy xuôi nữa rồi. Thế chị bị nó lừa rồi, ôi lật mặt như lật bánh tráng em ơi. Chị ngu quá sao không ghi âm lại cơ. Thôi đã bảo không giải quyết qua điện thoại rồi. Thế này không ổn! Thôi để chị giải quyết một lần cho êm đẹp".



Về phần Lưu Đê Ly, cô vẫn tỏ ra khá bình tĩnh khi trả lời bình luận của cư dân mạng rằng bản thân không sai: "Sau khi tôi gọi điện nói chuyện cho rõ ràng thì hiểu ra và xoá bài đăng rồi. Tôi định im nhưng vì lại tiếp tục up ảnh số điện thoại của tôi gọi đến lên FB như kiểu tôi sai và tôi làm gì đấy nên tôi quyết định đính chính mọi thứ. Nói cho mọi người hiểu thôi còn chuyện nó quá tào lao. Bỏ qua rồi nhưng vẫn cần phải đính chính".