Vừa hứa giảng hòa, Trang Khàn lại đăng status thách thức, "cậu IT" nổi giận tung toàn bộ hội thoại Trang Khàn nhận thua: "Giờ tớ sợ rồi, cho tớ xin được không"?

Vừa nói chuyện điện thoại "hứa hẹn" với "anh IT" - người khui ra hàng loạt anti fan giúp bà Phương Hằng xong, cuộc gọi còn chưa kịp nguội sóng thì Trang Khàn đã đăng status khẳng định mình sẵn sàng gặp để đối chất chứ "không trốn".

Trong video mới đây mà "anh IT" chia sẻ ghi lại cuộc nói chuyện giữa anh này và Trang Khàn khiến nhiều người bất ngờ, trong cuộc gọi cựu người mẫu liên tục nhận thua và muốn làm hoà: "Tớ đâu có biết bạn hẹn gặp tớ... Chuyện của hai đứa mình thì hai đứa mình gặp nhau, cậu lôi người khác vào làm gì?... Bây giờ chúng ta đổ máu để làm gì?... Giờ tớ sợ rồi cho tớ xin được không?... Cái này là bạn đang hiểu lầm đó!", cựu người mẫu Trang Khàn nói.

"Anh IT" tên N.H.K là người đã khui ra lùm xùm chưa chuyển khoản tiền cứu trợ của Hoài Linh.

Màn khẩu chiến thứ 2 giữa "anh IT" team bà Phương Hằng và cựu người mẫu Trang Khàn.

Trước đó, mâu thuẫn giữa Trang Khàn và "anh IT" xuất phát từ việc "anh IT" này cho rằng quản lý Trang Khàn là một anti fan "ngầm" của bà Phương Hằng. Trang Khàn sau đó đã lên tiếng phủ nhận. Để làm rõ sự việc, "anh IT" tìm đến quán ăn của cựu người mẫu thế nhưng lại không gặp được cô.

Sự việc được "anh IT" đăng tải trên mạng xã hội sau khi nói chuyện qua điện thoại với Trang Khàn: "Mình đã nói chuyện và uống nước với anh của Trang Khàn, Trang Khàn cũng gọi và đã thỏa thuận từ nay không ai đụng tới ai".

Đây có lẽ là màn khẩu chiến gây cấn thứ hai (sau màn khẩu chiến giữa bà Hằng và dàn nghệ sĩ) trên mạng xã hội và được dân mạng mong chờ trong suốt thời gian qua.