Vừa giơ que thử thai 2 vạch với mẹ chồng, bà lập tức dẫn tôi đến gặp người phụ nữ bí ẩn, hé lộ toan tính ghê gớm đằng sau

Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ tuy sống nề nếp, chuẩn mực song tư tưởng cũ kỹ lạc hậu đôi khi đẩy bà đến những hành động mù quáng. Con dâu như tôi lại là kiểu cá tính nên từ ngày quen anh tôi đã nhìn ra thật khó để hòa hợp tình cảm giữa đôi bên. Đã thế, việc sống cùng mẹ chồng còn làm tôi cảm thấy stress hơn rất nhiều.

Thời gian đầu khi mới lấy chồng, hai mẹ con có xích mích mâu thuẫn một chút. Tuy nhiên chồng tôi lần nào cũng dỗ dành, bảo tôi hãy chiều chuộng mẹ một chút, nhường nhịn được bao nhiêu thì cứ làm, bởi bây giờ bà đã già rồi, so đo chẳng có nghĩa lý gì nữa. Bởi thương chồng và muốn giữ không khí êm ấm trong nhà nên tôi cũng nhịn.

Thấm thoắt 2 năm lấy chồng trôi qua, dần dần tôi tự nhận thấy sự cá tính, "con hổ dữ" trong mình đã tiêu biến đâu mất, nhường chỗ cho một nàng dâu ôn nhu, biết nghĩ vì người khác hơn. Tôi cứ tưởng khi mình thay đổi như vậy thì từ sâu thẳm trong trái tim mẹ chồng ít nhiều cũng lung lay. Nhưng không hề, tôi đã nhầm rồi mọi người ạ!

Lấy anh được từng đấy thời gian nhưng chưa có thai, tôi và chồng lẫn cả nội ngoại đôi bên cũng sốt ruột lắm. Nhưng con cái là lộc trời cho, đâu phải cứ muốn là được. May sao, đi khám sức khỏe sinh sản khắp nơi đều cho ra kết quả bình thường. Thậm chí, chuyện "giường chiếu" của vợ chồng tôi cực kỳ đều đặn, cũng bởi một phần do anh khỏe mạnh, sung mãn trong "chuyện ấy". Do đó tôi nghĩ vấn đề có con chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Quả thực, rồi ngày có hỷ cũng đến.

Thời gian gần đây, tôi cảm thấy trong người không khỏe, hay có biểu hiện thèm chua và buồn nôn khi nhìn thấy đồ ăn. Rõ ràng tôi sinh hoạt điều độ nên việc mắc bệnh gì đó thật hiếm xảy ra. Ngay lập tức, tôi nghĩ đến chuyện hay là mình đã mang thai rồi. Và cảm xúc trong tôi thực sự vỡ òa khi nhìn thấy 2 vạch trên que thử thai.

Người đầu tiên tôi định thông báo tin vui chính là chồng tôi. Nhân một buổi đi ăn bên ngoài cuối tuần, tôi tặng anh một hộp quà bên trong có đính kèm que thử thai này. Khỏi phải nói thì chồng tôi cực kỳ vui mừng, nhẩy cẫng lên. Thậm chí, anh cứ nhìn tôi như có điều gì muốn nói nhưng bởi đang sung sướng quá nên chẳng thốt ra được lời nào. Khi tôi hỏi thì anh bảo "Em đã báo tin cho mẹ chưa, mẹ mà biết hẳn sẽ vui lắm đấy!"

Tôi đáp sau khi kể với anh thì người tiếp theo thông báo tin hỷ sẽ là mẹ chồng và bố mẹ ruột. Cảm nhận được sự ngóng chờ từ lâu của mẹ chồng, tôi cứ ngỡ bà cũng sẽ chúc mừng tôi và vui vẻ ra mặt. Song khi chìa ra que thử thai 2 vạch, bà lại nhìn chằm chằm và đắn đo ngẫm nghĩ một hồi lâu.

Đáng nói hơn là sau đó mẹ chồng đã cầm lấy tay tôi và nói một cách vội vã "Vậy là con đã có thai, cần tĩnh dưỡng cho tốt. Còn bây giờ thì theo mẹ đến đây nhé!"

Tôi bất ngờ vô cùng, trong lòng dấy lên bao tò mò hoài nghi về địa điểm mà mẹ chồng sẽ dẫn mình đi. Liệu có điều gì bất ổn ở đây chăng? Sau khi mẹ chồng gọi vài cuộc điện thoại, bà bắt taxi cùng tôi đi đến một quán cafe. Quả thực đây chính là bước ngoặt mà bản thân tôi chẳng thể ngờ đến.

Ngồi sẵn ở quán cafe là một cô nàng trẻ trung, có lẽ kém tôi vài tuổi. Mẹ chồng bảo tôi ngồi xuống và nói những lời khiến tôi chết lặng "Mẹ biết khi con mang thai, chuyện sinh lý sẽ giảm đi. Nhưng chồng con là đàn ông, nhu cầu cao nên thật khó mà "ăn chay" trong suốt nhiều tháng như thế. Mẹ có quen cô này trẻ tuổi và có thể đáp ứng chuyện ấy cho chồng con trong lúc con đang dưỡng thai. Con yên tâm, sẽ không có tình yêu ngoài luồng nào ở đây cả. Mọi thứ chỉ là giúp nhau giải quyết nhu cầu mà thôi!"

Chính người phụ nữ kia cũng đã lặp lại nội dung như thế với tôi, hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình tôi vì cô ấy theo chủ nghĩa tôn thờ tình dục và bài trừ tình yêu.

Trời ơi, mẹ chồng làm thế này khác nào đâm một nhát dao thật sâu vào trái tim tôi cơ chứ? Ngay khoảnh khắc này tôi rất muốn bỏ về ngay lập tức và không muốn nghe bất cứ lời nào từ mẹ chồng nữa! Mọi người nghĩ tôi nên làm gì tiếp theo đây? Thực sự khi ngẫm lại, tôi cũng cảm thấy điều mẹ chồng nói không phải là vô lý, nhưng để đánh đổi thì quá mạo hiểm. Liệu nếu "thả" chồng vài tháng thì tôi có ghê tởm anh ta không? Sau này chúng tôi có mặn nồng lại với nhau được nữa không? Tôi bối rối quá mọi người ạ!