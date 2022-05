Vừa đu trend Tiktok, vừa trông con, lại còn giảm cân hiệu quả, đúng là "cái khó ló cái khôn" của những mẹ bỉm sữa

Mới đây, một mẹ bỉm sữa đã khiến cộng đồng mạng cười điên đảo khi có màn "1 công 3 việc": Vừa trông con, vừa đu trend Tiktok, lại có thể giảm cân rất hiệu quả. Theo đó, ở nhà trông con quá nhàm chán, không nghĩ được trò gì cho các con chơi, bà mẹ liền đặt chúng ngồi trong ghế ăn dặm. Sau đó chị nhảy cho các bé xem.

Bài nhảy mà mẹ bỉm sữa chọn có tên là "My name is..." - một điệu nhảy đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội Tiktok. Phần lời của bài nhảy gây "ám ảnh" trong "Tóp tóp" đó là: "My name is Chicky! Chicky, Chicky, Chicky. My name is Cha-Cha! Cha-Cha-Cha. My name is Boom-Boom! Boom, Boom, Boom. My name is Lya-Lya! Lya, Lya, Lya, Lya, Lya". Người mẹ cũng làm loạt động tác nhảy giống y hệt video gốc. Chị nhảy rất khớp nhạc, không 1 động tác thừa. 2 khán giả nhí "bất đắc dĩ" nhưng cũng tò mò, thích thú xem mẹ nhảy.

Mẹ bỉm sữa vừa trông con vừa đu Tiktok

Clip ngay sau khi được chia sẻ đã nhận về nhiều lượt quan tâm của dân mạng. Ai nấy đều phải phì cười trước ý tưởng trông con cực kỳ đáng yêu của mẹ bỉm sữa này. Nhiều người cho rằng, màn trông con này không chỉ giúp chị tìm niềm vui khi ở nhà với con mà còn khiến mẹ bỉm sữa có thể giảm cân, đồng thời "đu Tóp tóp" kiếm về triệu view. Chỉ thương nhất là 2 bé nhỏ phải làm khán giả ngồi xem mẹ biểu diễn. Có thể các con chưa hiểu được nội dung bài nhảy, nhưng với giai điệu bắt tai cùng các động tác nhảy sinh động của mẹ, mọi người tin chắc các con sẽ thích thú, vui vẻ.

Hiện clip vẫn đang nhận về nhiều lượt quan tâm của dân mạng.

https://afamily.vn/vua-du-trend-tiktok-vua-trong-con-lai-con-giam-can-hieu-qua-dung-la-cai-kho-lo-cai-khon-cua-nhung-me-bim-sua-2022050915393363.chn