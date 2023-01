Vua Charles có lý do để sợ Hoàng tử Harry

Ngày 15/1, Tom Bower, tác giả cuốn Revenge: Meghan, Harry, and the War Between the Windsors , đưa ra những phân tích liên quan đến mối quan hệ giữa Vua Charles và con trai út, Hoàng tử Harry, cũng như phản ứng của người đứng đầu Hoàng gia Anh về cuốn hồi ký gây tranh cãi Spare .

Cuốn hồi ký của Hoàng tử Harry gây sóng gió cho Hoàng gia Anh.

Nhà văn chuyên viết tiểu sử người nổi tiếng tiết lộ trong một bữa tối riêng tư dành cho những người bạn do Vua Charles và Hoàng hậu Camilla tổ chức tại Cung điện Clarence House (London, Anh), các vị khách ngạc nhiên trước sự miễn cưỡng rõ ràng của nhà vua khi đề cập đến những việc làm bất trung của con trai út Harry.

Theo Tom Bower, đối mặt với hành động bôi nhọ và khiêu khích của Harry, Vua Charles để lộ một trong những điểm yếu cơ bản của ông là không sẵn sàng đối mặt trực diện với các vấn đề cá nhân. Thay vì đấu tranh, Vua Charles tiết lộ với những vị khách ông thích né tránh cuộc đối đầu gay gắt.

Phát ngôn ngày càng được củng cố khi các nguồn tin từ Cung điện Buckingham cho hay nhà vua có thể bỏ qua sự phản bội và lừa dối của Harry, thậm chí còn muốn hòa giải bằng cách thừa nhận sai lầm.

Ý tưởng Vua Charles có thể khuất phục trước áp lực từ con trai út cho thấy các quan chức Hoàng gia Anh lo sợ đang mất kiểm soát câu chuyện. Điều khiến họ ngập ngừng được cho là liên quan đến việc Harry tuyên bố đã loại bỏ một nửa nội dung từ bản thảo ban đầu của cuốn hồi ký Spare . Ông Bower nhận định hoàng tử tóc đỏ hàm ý rõ ràng những bí mật đáng xấu hổ và lời buộc tội khác nhắm vào hoàng gia có thể được xuất bản trong tương lai gần.

Nhà văn người Anh tuyên bố Vua Charles có lý do chính đáng để sợ con trai mình. Vị quân vương hiểu rõ Harry đã tiết chế nhiều khi nhắc đến cuộc hôn nhân của ông với Công nương Diana, chuyện tình ngoài luồng với Camilla, cũng như mối quan hệ khó khăn giữa Harry và cha mẹ ruột.

Vua Charles vừa sợ vừa cảm thấy tội lỗi với con trai út.

“Quyết tâm của Charles cũng bị suy yếu bởi cảm giác tội lỗi. Ngài ấy đủ nhận thức để nhận ra sau cái chết của Diana, ngài ấy không phải người cha tốt mà lẽ ra ông phải trở thành”, ông Bower viết.

Theo chuyên gia hoàng gia, vào cuối tuần và những ngày nghỉ học, Harry được giao cho bảo mẫu chăm sóc tại Highgrove, nơi ở của Vua Charles và Hoàng hậu Camilla ở Gloucestershire (Anh). Trong khi đó, Charles theo đuổi sở thích riêng hoặc ở trong ngôi nhà khác với Camilla.

Một trong những tiết lộ đáng nhớ nhất trong cuốn sách của Harry là Vua Charles cầu xin các con trai ngừng gây chiến sau tang lễ của Hoàng tế Philip: “Làm ơn các chàng trai, đừng khiến những năm cuối đời của ta trở nên khốn khổ”. Trong câu nói đó, vị vua sinh năm 1948 đã bộc lộ điểm yếu. Ông lo sợ triều đại của mình có thể bị phá hủy bởi Harry và Meghan.

Đối với Tom Bower, “đặc sản” của Meghan là nhắm vào điểm yếu của người khác. Giống như khi làm bẽ mặt cha ruột và ruồng bỏ gia đình, bạn bè, cựu diễn viên báo thù gia đình Harry vì những hành vi coi thường. Ông Bower cho rằng Meghan có thể đánh hơi thấy sự yếu đuối trong tâm hồn Vua Charles, hiểu được bản năng của cha chồng là dĩ hòa vi quý.

Chuyên gia hoàng gia tố Meghan và Harry lợi dụng điểm yếu của vua cha.

“Nhưng Charles nên biết rằng ngài có thể tạo ra nguy hiểm cho địa vị và sự nổi tiếng của mình trước người dân Anh nếu chiều theo những yêu cầu từ nhà Sussex. Không chỉ phần lớn thần dân của ngài ấy tức giận vì sự phản bội của Harry, không chấp nhận bất kỳ sự nhượng bộ nào đối với những kẻ lừa đảo từ Mỹ, William và Kate chắc chắn không hợp tác trong bất kỳ lời xin lỗi nhục nhã nào. Vì gia đình xứ Wales đã gánh chịu hậu quả nặng nề từ các cuộc tấn công của nhà Sussex. Trong tất cả cuộc phỏng vấn, Harry và Meghan một cách vô thức để lộ sự ghen tỵ đến nghẹt thở với những người thừa kế ngai vàng”, người viết tiểu sử nhấn mạnh.

Theo ông Bower, ngay cả trước khi kết hôn, Meghan dường như cảm thấy bị xúc phạm bởi thực tế Kate vượt xa cô về cả thứ bậc và đặc quyền. Đó là lý do vợ chồng xứ Wales nghi ngờ tính chân thực của nguyện vọng muốn hòa giải từ phía Harry. Họ chính là trở ngại lớn cho nỗ lực kiến tạo hòa bình của vua cha.

Trên thực tế, mối quan hệ giữa William và Vua Charles mới được hòa giải gần đây vì lợi ích chung. Chứng kiến sự đau khổ của mẹ trước việc cha ngoại tình khiến William luôn cảm thấy khó khăn để hoàn toàn hòa thuận với mẹ kế.

Bên cạnh đó, William và Kate không nhận thấy bất kỳ lợi ích nào để từ việc cúi đầu trước yêu cầu của em trai. Họ tin rằng nhượng bộ sẽ chỉ dẫn đến những cáo buộc khác.

“William biết rằng nhà vua và các cố vấn của ông đang đi trên con đường nguy hiểm. Nói về hòa giải là ảo tưởng. Harry và Meghan không đưa ra lựa chọn nào khác ngoài đầu hàng hoặc chiến thắng hoàn toàn”, Tom Bower tổng kết.

Theo Daily Mail