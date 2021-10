Vừa bắt đầu cuộc sống làm thường dân, Công chúa Nhật Bản phải đối mặt với một loạt khó khăn không ngờ tới

Công chúa Mako đã chính thức bắt đầu cuộc sống của một thường dân sau khi đăng ký kết hôn với bạn trai Kei Komuro vào ngày 26/10. Cặp đôi hiện đang sống trong một căn hộ cao cấp thuộc khu chung cư nằm ở Shibuya. Toàn bộ chi phí thuê nhà và các khoản sinh hoạt khác đều do vợ chồng Công chúa Mako tự chi trả, không được hoàng gia hỗ trợ bất kỳ điều gì.

Theo truyền thông Nhật Bản, Công chúa Mako và chồng đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn sau khi kết hôn có thể khiến họ không kịp trở tay. Đầu tiên là vụ lùm xùm tài chính giữa bà Kayo Komuro, mẹ chồng cựu Công chúa Nhật Bản với vị hôn phu cũ. Kể từ khi Mako kết hôn với Kei Komuro, bà Kayo hoàn toàn mất hút trên truyền thông.

Mẹ chồng Mako cho đến nay vẫn chưa xuất hiện.

Nhiều người Nhật Bản lo lắng rằng Công chúa Mako sau khi gả đi phải gánh vác trên vai khoản tiền nợ của mẹ chồng. Hiện chưa rõ bà Kayo đã gặp con dâu của mình hay chưa nhưng trong cuộc họp báo hôm 26/10, Kei Komuro có nói rằng mẹ anh đang gặp vấn đề sức khỏe nên chưa thể giải quyết xong mọi chuyện.

Ngoài việc có thể phải trả nợ giúp mẹ chồng, Mako cũng phải đối mặt với một khó khăn nữa đó là cuộc sống đắt đỏ ở New York. Đài truyền hình Nhật Bản NHK hôm 26/10 đưa tin Mako đã cùng chồng lên kế hoạch thuê căn hộ một phòng ngủ ở khu Manhattan, New York, nơi họ sẽ chuyển đến sống sau khi hoàn tất các thủ tục để xuất ngoại.

Vợ chồng Mako sẽ làm việc để tự trang trải kinh phí sinh hoạt tại thành phố đắt đỏ bậc nhất nước Mỹ. Theo Daily Mail, chi phí thuê căn hộ một phòng ngủ ở những khu phố được săn đón ở New York, chẳng hạn như khu West Village ở Manhattan, dao động từ 3.000 USD đến 11.000 USD (khoảng 68 - 250 triệu đồng)/tháng.

Cựu Công chúa Mako cùng chồng Kei Komuro di chuyển về chung cư ở phường Shibuya vào chiều ngày 26/10.

Thu nhập của Kei Komuro khi làm trong văn phòng luật sư là khoảng 3,6 tỷ đồng một năm, nếu ở Nhật đây là số tiền họ có thể sống thoải mái, dư dả. Tuy nhiên ở New York lại hoàn toàn khác. Một nhà báo Nhật phân tích rằng, nơi làm việc của Kei Komuro là môi trường rất khắc nghiệt, không có tính ổn định.

Nói cách khác, Kei Komuro có thể bị sa thải nếu như không làm việc hiệu quả. Nhà báo ấy cho biết: "Một luật sư mới khó có thể trụ lại lâu dài trừ khi anh ta đạt được kết quả xuất sắc. Kei Komuro phải cố gắng hết sức mình mới mong trụ lại được".

Để phụ giúp chồng trang trải chi phí, Mako cũng sẽ đi làm nhưng đó chắc chắn là một thách thức đối với cựu Công chúa Nhật Bản vì Mỹ là một môi trường hoàn toàn khác so với quê hương cô.

Bên cạnh đó, một "kẻ thù" mới của cặp đôi này đó chính là các tay săn ảnh sẽ xuất hiện ở New York. Tại Nhật Bản, Mako hiện vẫn được đảm bảo an toàn, tuy nhiên khi cô bay sang Mỹ sinh sống, cô và chồng sẽ buộc phải đối mặt với sự quấy nhiễu của paparazzi. Nếu muốn được bảo vệ, cặp đôi phải tự chi trả chi phí an ninh và cuộc sống của họ cũng không hoàn toàn dễ thở.

Một nhà báo Nhật cho biết: "Mako và Komuro không dễ dàng có một cuộc sống vợ chồng yên bình. Đúng hơn là nó có thể trở nên vô cùng khắc nghiệt chưa từng thấy".

