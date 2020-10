Vua bánh mì: Vì mẹ Dung (Nhật Kim Anh) bị mất tích, Nguyện cầu xin cô gái lạ

Tập 22 của phim truyền hình Vua bánh mì vừa lên sóng với loạt tình tiết hấp dẫn, kịch tính. Sau nhiều năm lưu lạc, Hữu Nguyện (Quốc Huy) đã trở thành chàng trai cao to, đẹp trai, lại còn chính trực và cương nghị. Hữu Nguyện thường xuyên giúp đỡ người nghèo chống lại bọn cường hào áp bức. Chính điều đó đã khiến bọn giang hồ ngứa mắt, chúng dụ dỗ Nguyện đến khu rừng vắng vẻ rồi đột kích đánh lén.

Nhờ võ nghệ cao cường, Nguyện đã thoát khỏi nguy nan, tuy nhiên anh lại bị thương nghiêm trọng. Trong đêm tối, Hữu Nguyện vẫn gồng mình dò dẫm bước đi. Chỉ còn một chút nữa thôi là Nguyện đến được tiệm "Vua bánh mì" - nơi mà Vinh Chong Chóng đang ở đó. Hy vọng tiến gần về nơi có mẹ càng lúc càng gần khiến Nguyện gắng gượng mạnh mẽ lê thân. Bởi Nguyện cứ đinh ninh rằng chính Vinh là người đã bắt cóc mẹ Dung (Nhật Kim Anh) của mình.

Nguyện ngất xỉu trước tiệm bánh mì rồi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Vì bị thương quá nặng nên Nguyện đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong cơn mê man sau khi được đưa vào bệnh viện thì Nguyện bỗng dưng nhìn thấy bóng dáng Vinh Chong Chóng ngoài cửa. Bất chấp cơ thể đầy thương tích, Nguyện dùng hết sức bình sinh đuổi theo.

Đến lúc đuổi kịp, Nguyện chẳng thấy Vinh đâu mà chỉ bắt gặp Trà My bước từ trên xe xuống. Vì muốn biết tung tích về mẹ Dung, Nguyện đã khẩn cầu Trà My cho anh gặp Vinh. Tuy nhiên, Trà My nhất mực chối từ.

Thấy cô gái kiên quyết cứng đầu, Nguyện rút chìa khóa ra khỏi xe để làm điều kiện. Cuối cùng My cũng đồng ý đưa Nguyện tới nơi có người đàn ông có hình xăm chong chóng tên Vinh. Trớ trêu thay, hóa ra cô chỉ muốn lừa Nguyện rồi bỏ mặc anh bên đường.

Nguyện bị Trà My lừa khi cố gắng hỏi tung tích về Vinh Chong Chóng.

Nguyện cũng không vừa khi nhanh chóng tìm đường quay lại tiệm bánh "Vua bánh mì". Cũng tại đây, anh lần đầu giáp mặt đứa em trai Gia Bảo. Tất nhiên cả hai không nhận ra nhau ở phiên bản trưởng thành.

Không kiềm chế được tức giận, Nguyện làm loạn quán hỏi về người có hình xăm chong chóng đang ở đâu. Sau đó, cậu liền bị ông Mừng ném ra ngoài tiệm bánh. Nguyện hạ mình quỳ gối cầu xin được gặp Vinh Chong Chóng. Bởi chỉ như vậy, anh mới có thể gặp được người mẹ mất tích. Mười mấy năm lang thang ngoài đường cốt để Nguyện tìm được tên có hình xăm chong chóng. Một chút nữa thôi là đạt được rồi, anh không thể nào bỏ cuộc. Dẫu Nguyện quỳ trước cửa tiệm tức tưởi trong nước mắt, ông Mừng vẫn từ chối cho biết không có người có hình xăm nào hết.

Nguyện van xin được gặp Vinh nhưng bất thành.

Những tập tiếp theo của Vua bánh mì sẽ lên sóng vào lúc 20g00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần trên THVL1.