Vua bánh mì tập 18: Con trai Dung (Nhật Kim Anh) bị đánh sưng mặt, còn mắc họa đến mức bị công an bắt

Tập 18 của phim truyền hình Vua bánh mì vừa lên sóng vào tối 12/10 với loạt tình tiết hấp dẫn. Bé Hữu Nguyện - con trai của Dung (Nhật Kim Anh) lại bắt đầu hành trình lưu lạc mới khi vướng vào vô số rắc rối.

Rời khỏi lò bún của dì Thanh, Nguyện được ông Hai thu nhận. Ông Hai là chủ 1 lò bánh bông lan xập xệ, số lượng bánh bán ra mỗi ngày không được nhiều. Nhưng từ khi Nguyện đến và góp ý cho việc làm bánh, số lượng bánh mà ông Hai bán ra ngày càng tăng lên. Nguyện cũng giúp ông Hai mang bánh ra đường bán với giá 20.000 đồng/cái.

Nguyện đã lưu lạc đến lò bánh bông lan của ông Hai.

Từ khi Nguyện xuất hiện, đám trẻ bụi đời do Tí cầm đầu cảm thấy không hài lòng. Tí thường xuyên gây chuyện với Nguyện và luôn muốn tìm cách dạy cho Nguyện 1 bài học. Đến ngày kia, đám trẻ do Tí cầm đầu ăn cắp ví tiền của người đàn ông giàu có, đến khi phát hiện ra sự việc này, Nguyện đã ra sức ngăn cản, đồng thời đánh nhau với Tí 1 trận.

Cuối cùng, cả Tí với Nguyện đều bị đưa đến đồn công an. Tại đồn công an, Nguyện còn bị vợ của người đàn ông kia mắng té tát vì cho rằng cậu chính là kẻ ăn cắp ví. Mặt mày sưng húp vì bị Tí đánh, nay còn mang danh kẻ cắp, Nguyện chẳng biết nói thế nào để giải tỏa hết nỗi oan này. May mắn thay, ngay sau đó, các chú công an đã bảo Nguyện không phải kẻ cắp, người thực sự bày mưu tính kế lấy ví tiền chính là Tí.

Nguyện bị hiểu nhầm là kẻ lấy trộm ví.

Được minh oan, Nguyện vui vẻ trở về làm việc tại xưởng bánh bông lan của ông Hai. Không như những đứa trẻ bình thường khác, Nguyện có tài năng thiên bẩm đối với việc làm bánh. Từ khoảng cách rất xa, chỉ cần nghe mùi men trong gió là Nguyện đã đoán định được chất lượng mẻ bánh đang nướng là như thế nào.

Điều này mang đến cho Nguyện nhiều lợi thế nhưng cũng khiến cậu bé vướng vào nhiều mối họa khó lường do những kẻ tham lam, độc ác gây ra.