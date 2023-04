Vụ 'xe điên' tông hàng loạt xe máy ở Hà Nội: Nạn nhân 3 tuổi tiên lượng xấu

Liên quan đến vụ "xe điên" tông 17 xe máy ở ngã tư Xuân La - Võ Chí Công, tối 5/4, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, trong số 22 nạn nhân bị thương, có 1 cháu bé 3 tuổi đang được cấp cứu trong bệnh viện, tiên lượng xấu.

Theo ông Khuyến, hiện cháu bé này đã được chuyển qua Bệnh viện Nhi Trung ương để mổ cấp cứu. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cháu bé 3 tuổi được bố mẹ chở trên xe máy. Hiện mẹ cháu cũng đang nằm viện cấp cứu, bố cháu bé bị xây xát nhẹ.

Đại diện Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, sau vụ tai nạn có khoảng 20 người được chuyển vào Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 cấp cứu. Sau khi sơ cấp cứu ban đầu, phần lớn các nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện E.

Một cháu bé có tình trạng nặng, đa chấn thương (chấn thương sọ não, ổ bụng…) được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại bệnh viện, còn 4 bệnh nhân đang được theo dõi, tình trạng sức khỏe ổn định.

Bệnh viện 198 cho biết, cơ sở có tiếp nhận 2 nạn nhân đến khám, là nữ, rất may cả 2 đều bị nhẹ, chỉ xây xước phần mềm. Sau khi có kết quả chụp chiếu bình thường, cả 2 đã xin ra viện.

* Trước đó, như PNVN đã đưa tin, vào khoảng 17h cùng ngày, tại ngã tư đường Xuân La - Võ Chí Công, xe ô tô mang biển số 29A-083.12 do ông Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) chở vợ đi khám bệnh tại Bệnh viện Tim Hà Nội, khi về thì xe bất ngờ tông 17 xe máy. Hậu quả khiến nhiều người bị thương.

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an phường Xuân La, Công an quận Tây Hồ nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu.