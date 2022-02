Vụ "xả súng" sát hại hàng xóm ở Thái Nguyên: Mẹ hung thủ nói gì?

Liên quan đến vụ nổ súng tự sát sau khi dùng súng bắn hàng xóm tử vong ở Thái Nguyên, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can vì hung thủ trong vụ án đã tử vong. Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc xem có người liên quan hay không để xử lý theo quy định.

Trao đổi với chúng tôi, bà H (mẹ của Lê Văn Hữu - đối tượng gây án) cho hay, trong chiều hôm nay (16/2) gia đình đã làm thủ tục mai táng cho Hữu.

Nơi nhà nạn nhân

Tầng 2 nơi đối tượng gây án

Theo bà H., thời gian qua bà có nghe con trai nói về việc cho con trai của ông T (nạn nhân) vay tiền, nhưng Hữu không nói số tiền là bao nhiêu. Trong khi đó, ông T. cũng từng nhận sẽ trả số tiền này cho Hữu nhưng chưa trả hết. Thời gian gần đây, giữa Hữu và gia đình ông T. có xảy ra mâu thuẫn xung quanh việc vay nợ này.

Bà H. khẳng định, việc mâu thuẫn chỉ liên quan đến chuyện nợ nần, bởi vì những lần có cãi nhau chủ yếu nói về việc tiền nong.

"Trước Tết, tức là ngày 22/11/2021 (âm lịch), con tôi và các con ông T. chửi bới, cãi nhau. Gần nhất vào ngày 12/1/2022 (âm lịch) 2 bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn", bà H buồn bã nói, khi vụ việc được nhiều người can ngăn và trình báo công an xã thì mọi chuyện được giải quyết.

Người mẹ linh cảm khi nghe tiếng nổ

Nói xong, bà H kể lại tiếng súng nổ và la hét vào sáng hôm qua (15/2), lúc đó bà H đang ở gần nhà, trong đầu bà linh tính ngay đến mâu thuẫn trước đó. Lập tức bà H hô hào con trai út chạy về trước.

"Tôi chạy về ngay sau đó, tới nơi, tôi thấy ông T. đã nằm gục giữa đường. Lúc đó tôi bủn rủn tay chân và linh cảm có chuyện nên tôi chạy vào nhà tìm hết các phòng của tầng 1 nhưng không thấy thằng Hữu đâu", bà H kể.

Khu vực hiện trường

Theo bà H. sau khi tìm trong các căn phòng không thấy Hữu đâu liền chạy ra khu vực bên ngoài thì thấy Hữu đang trên lan can tầng 2.

"Lúc này thằng Hữu giơ tay ra hiệu để tôi tránh ra, chưa kịp hỏi han câu chuyện thì tiếp tục có tiếng nổ (tức là lúc này Hữu bắn thêm bà Đ. (vợ ông T.), bà H kể.

Theo bà H. khi chưa kịp chạy lên để tiếp tục tìm hiểu thì Hữu đã dừng súng tự sát.





