Những ngày vừa qua, đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ bắt quả tang chồng ngoại tình ngay tại nhà nghỉ liên tục được chia sẻ gây xôn xao MXH.

Clip hơn 2 phút ghi lại cảnh người vợ sau khi bắt quả tang chồng ngoại tình, liền lao thẳng vào trong phòng đấm đá tình địch. Bất chấp sự ngăn cản và liên tục nói xin lỗi từ chồng, người vợ liên tục giằng co, chửi bới, kéo tóc cô nhân tình và chồng trong tình trạng không mảnh vải che thân ra ngoài căn phòng ngủ.

Người vợ bắt quả tang chồng và nhân tình trong nhà nghỉ gây xôn xao

Clip đánh ghen nói trên sau đó được đăng tải và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, không ít người đã bày tỏ lo ngại vì những cú đánh của cô vợ có thể vô hình trung biến "tình địch" trở thành nạn nhân, và khuyên cô vợ nên bình tĩnh để giải quyết sự việc.

Bên cạnh đó, cũng không ít người lợi dụng đoạn clip đánh ghen này để câu view, câu like trên mạng xã hội khi liên tục đăng ảnh chụp màn hình kèm theo những dòng chia sẻ gây tò mò, định hướng người dùng tìm kiếm văn hóa phẩm đồi trụy. Nhiều người cho rằng không chỉ hành động hành hung người khác mà người chia sẻ những đoạn liên quan đến vụ đánh ghen nói trên đều là hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Liên quan đến sự việc này, theo thông tin trên báo Nông Nghiệp Việt Nam, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội đối với ông L.T.K. (trú ở phường Lào Cai, thành phố Lào Cai) số tiền 7,5 triệu đồng. Nguyên nhân do người đàn ông này đã đăng clip đánh ghen trên tài khoản mạng xã hội của mình, trong đó có nhiều hình ảnh phản cảm, xảy ra giữa một người đàn ông và 2 phụ nữ.

Sau khi clip đánh ghen được đăng tải trên mạng xã hội đã có những bình luận không chuẩn mực, sai lệch địa điểm nơi xảy ra sự việc, ảnh hưởng uy tín địa phương.

Ông L.T.K. sau khi được tuyên truyền đã nhận thức được vấn đề đồng thời xóa clip đánh ghen đã đăng tải trên mạng xã hội của cá nhân. Ông K. cũng nộp số tiền phạt vi phạm hành chính nêu trên vào Kho bạc Nhà nước Lào Cai.