Phát hiện tay chân con bầm tím, rướm máu ngay trong buổi đi học thứ 2, mẹ hỏi cô giáo thì nhận được câu trả lời khó ngờ

Mới đây một vụ việc xảy ra tại trường mầm non xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã khiến các bậc cha mẹ không khỏi hoang mang. Theo đó, vào 7h35 sáng ngày 10/9, bé B.H.P.S (21 tháng tuổi) được gia đình đưa đi học mầm non.

Đến 9h30 khi mẹ bé đến đón về thì phát hiện trên người con có đến 12 vết tấy đỏ, xước ở cả 2 tay, lưng và thậm chí là phần mắt cá chân. Một số vết cắn đã rướm máu. Quá sốc nên phụ huynh lập tức hỏi rõ cô giáo lý do thì được biết: Bé S. bị bạn cùng lớp cắn.

Khi xảy ra sự việc, cô giáo phụ trách lớp vì phải đưa một bé ra ngoài đi vệ sinh nên không thể quán xuyến hết lớp học.

Vết thương của bé P.S.

Do còn nhỏ tuổi nên bé S. khá hoảng sợ. Được biết, ngày 10/9 là buổi thứ 2 cô bé đi học mầm non, buổi học đầu tiên vào ngày 9/9 diễn ra khá vui vẻ.

Hiện tại, các vết ngắn gây ngứa ngáy, khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của bé.

Vụ việc sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây nhiều bức xúc. Không ít phụ huynh băn khoăn không biết nhà trường sẽ xử lý vụ việc này như nào và cô giáo đi ra ngoài bao lâu mà lại để xảy ra tình trạng học sinh cắn nhau chảy máu tay chân như vậy? Nếu cháu bé không cắn bạn mà cắn phải những thứ khác nguy hiểm hơn như dây điện,... thì sẽ ra sao?

Nhà trường đã đến xin lỗi phụ huynh và sẽ kiểm điểm cô giáo phụ trách lớp

Liên quan đến vụ việc, chúng tôi đã gọi điện trao đổi với chủ tịch xã An Vinh (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) và được xác nhận sự việc xảy ra tại trường mầm non là có thật. Vốn dĩ mỗi lớp mầm non phải có 2 giáo viên phụ trách. Tuy nhiên vì lớp thiếu người nên hiện tại chỉ có 1 cô, dẫn đến việc không quán xuyến lớp kịp thời. Thời điểm bé S. bị bạn cùng lớp cắn, cô giáo đang mải cho một bé khác đi vệ sinh và không coi được lớp.

"Ngay khi xảy ra sự việc, cô hiệu phó đã đến dỗ cháu. Sau đó, tôi cùng các cô hiệu trưởng, hiệu phó, cô giáo phụ trách lớp đến nhà bé S. để giải quyết trực tiếp, đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình. Bà của cháu bé cắn bé S. cũng đã đến nhà nói chuyện, xin lỗi", chủ tịch xã thông tin.

Cô giáo phụ trách lớp cũng được yêu cầu phải làm bản kiểm điểm, tường trình lại vụ việc. Tuy nhiên hiện tại gia đình cô giáo đang có tang nên việc kiểm điểm tạm hoãn lại.