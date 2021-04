Vụ tự làm đám tang để trốn nợ ở Sóc Trăng: Những người hàng xóm nói gì?

Liên quan đến vụ người phụ nữ giả chết, tự mua quan tài "chôn mình" ở Sóc Trăng để trốn nợ, nhiều hàng xóm đến viếng cho biết gia đình không thấy ai khóc than nên họ tỏ ra khá hoài nghi.

Cho đến khi sự việc được cơ quan điều tra "phanh phui", những giờ qua, người dân xóm Rạch Già của ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung vẫn còn bàn tán về chuyện đám tang giả của bà Tuyến.

Bà Tuyến tổ chức đám tang cho chính mình

Chia sẻ trên Zing, ông Nguyễn Bá Diệp, Phó bí thư Chi bộ ấp Phước Hòa A nói: "Đám tang bà Tuyến nhưng chồng, con không buồn và không ai khóc nên hàng xóm hoài nghi. Tuy nhiên, những người đến viếng đều phúng tiền vài trăm nghìn. Tôi cũng phúng điếu 200.000 đồng. Trưa nay thấy công an mang hòm tiền đi rồi".

Cũng theo ông Diệp, bà Tuyến có một con trai trên 20 tuổi với người chồng chấp nối là ông Nguyễn Văn Liệt (59 tuổi). Hai người đều có con riêng, đã lập gia đình và đi làm ăn xa.

Chiều 29/3, hàng xóm thấy ôtô chở quan tài vào nhà bà Tuyến. Gia đình sau đó dựng rạp, thuê bàn ghế tổ chức đám tang cho bà Tuyến theo phong tục địa phương.

Bà Tuyến tại cơ quan điều tra

"Tôi viếng đám tang nhưng nghe các con của bà Tuyến nói không khớp thông tin về cái chết của người mẹ. Đứa này nói mẹ té sông chết ở Đồng Tháp, đứa kia nói mẹ bị tai nạn giao thông ở An Giang. Có đứa nói bà Tuyến bị bệnh chết ở khu vực biên giới Campuchia. Nghi có chuyện khuất tất xảy ra nên công an thị trấn báo tin cho công an huyện", vị Phó bí thư Chi bộ kể.

Cũng liên quan đến vụ việc này, những người hàng xóm dự đám tang đặt vấn đề với chính quyền địa phương về số tiền họ phúng điếu nhưng chưa được trả lời.

Trước đó, vào chiều 29/3, các con của bà Tuyến nói mẹ mình "bị sát hại ở tỉnh Đồng Tháp nên đã đưa thi thể về quê làm đám tang".

Tuy nhiên, lực lượng Công an địa phương nhận thấy có vấn đề khả nghi về cái chết bất thường của bà T. nên đã tiến hành mở quan tài kiểm tra và phát hiện bên trong không hề có thi thể, nguồn trên cho biết thêm.

Mở nắp quan tài công an chỉ thấy 3 bao cát, nhiều nhánh hoa huệ

"Từ nghi vấn này, chúng tôi yêu cầu lực lượng chức năng mở quan tài để khám nghiệm tử thi, phát hiện bên trong chỉ có ba bao cát" – một lãnh đạo huyện Cù Lao Dung cho biết.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan chức năng cũng đã trích xuất camera an ninh và phát hiện vào chiều ngày 29/3, con trai của bà T. đã chở bà này đi mua quan tài tại tỉnh Đồng Tháp, thông tin trên Zing cho biết.

Lãnh đạo UBND huyện Cù Lao Dung cũng cho biết thêm, ngoài việc điều tra về hành vi tổ chức đám tang giả, nợ nần của bà T. cũng đang được công an làm rõ, nguồn trên cho biết thêm.

Tuy nhiên, theo VnExpress, tại cơ quan công an, bà Tuyến thừa nhận tổ chức đám tang giả nhưng với lý do là để thử lòng chồng có chung thủy, thương mình không.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cù Lao Dung điều tra làm rõ.