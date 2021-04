Vụ tự làm đám tang để trốn nợ ở Sóc Trăng: Gia đình chồng không ai khóc thương, con cái nói năng bất nhất làm bại lộ kế hoạch

Ngày 1/4, Công an huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ tự tổ chức đám tang giả cho chính mình nhằm trốn nợ của bà Trần Thị Tuyến (56 tuổi, ngụ ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung).

Người nhà bà Tuyến tổ chức lễ tang linh đình trong khi bà Tuyến vẫn còn sống. Ảnh: Công an Sóc Trăng cung cấp

Trước đó hai ngày, người dân địa phương bàn tán xôn xao về đám tang mà gia đình ông Nguyễn Văn Liệt (59 tuổi) tổ chức cho vợ là bà Tuyến.

Theo cáo phó của gia đình, bà Tuyến từ trần ngày 27/3 tại thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Gia đình sau đó tẫn liệm, thuê xe đưa bà Tuyến về nhà để tổ chức đám tang vào chiều 29/3. Thời gian hạ huyệt được dự kiến là 9 giờ 30 phút ngày 31/3.

Được biết, bà Tuyến có một con trai trên 20 tuổi với ông Liệt (59 tuổi). Hai người đều có con riêng, đã lập gia đình và đi làm ăn xa.

Gia đình chồng không ai khóc, con cái ăn nói bất nhất về lý do mẹ chết

Ông Nguyễn Bá Diệp, Phó bí thư Chi bộ ấp Phước Hòa A nói về điểm kỳ lạ ở đám tang. Trong đám tang của người vợ, người mẹ nhưng đáng nói chồng và con bà không ai buồn khóc nên hàng xóm hoài nghi.

Mẹ mất nhưng gia đình, con cái không ai khóc

Mặt khác, Ban Nhân ấp Phước Hòa A cho biết khi quan tài được đưa về nhà, chỉ có 4 người khiêng. Thấy quan tài quá nhẹ nên nhiều người nghi vấn. Thông tin về nguyên nhân cái chết của bà Tuyến cũng khiến nhiều người bất an.

Di ảnh, quan tài nơi tổ chức lễ tang khi chưa được cơ quan chức năng vào cuộc.

Đáng nói, Phó bí thư Chi bộ kể lại, khi đến viếng, hai đứa con của bà Tuyến nói không khớp về cái chết của mẹ, có lúc nói "mẹ tử vong là do bị tai nạn giao thông ở Đồng Tháp", thời điểm khác lại kể "mẹ té sông chết".

"Đứa này nói mẹ té sông chết ở Đồng Tháp, đứa kia nói mẹ bị tai nạn giao thông ở An Giang. Có đứa nói bà Tuyến bị bệnh chết ở khu vực biên giới Campuchia", ông Nguyễn Bá Diệp nói về điểm kỳ lạ ở đám tang.

Để làm rõ nguyên nhân "bà Tuyến tử vong" trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19, Công an huyện Cù Lao Dung kết hợp với Tổ Phòng chống dịch COVID-19 của huyện tiến hành phun thuốc khử trùng nơi đám tang. Đại tá Phan Văn Ứng, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết do có thông tin bà Tuyến chết ở khu vực biên giới nên cơ quan điều tra của tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Cù Lao Dung vào cuộc xác minh vì có tính chất nước ngoài.

Cơ quan điều tra cũng thuyết phục gia đình trì hoãn việc chôn cất và cho mở nắp quan tài để khám nghiệm tử thi. Sáng 31/3, lực lượng chức năng tiến hành mở nắp quan tài trước sự chứng kiến của bà con hàng xóm thì bất ngờ bên trong không có thi thể mà chỉ 3 bao cát và gần 10 kg cây lá là phần gốc của hoa huệ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cù Lao Dung kết hợp cùng VKSND huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ đồ vật, tài liệu liên quan.

Lời khai bất nhất của bà Tuyến tại cơ quan chức năng

Ngay sau vụ việc bị bại lộ, bà Tuyến cùng những người liên quan đến vụ việc được mời về trụ sở làm việc. Thấy mẹ bị cảnh sát bắt, con trai út của bà Tuyến ngất xỉu, được hàng xóm đưa vào Trung tâm Y tế huyện Cù Lao Dung cấp cứu.

Bà Tuyến tại cơ quan điều tra.

Qua trích xuất camera an ninh cho thấy, chiều 29/3, lực lượng chức năng phát hiện con trai bà Tuyến đã chở mẹ đi mua quan tài tại Đồng Tháp. Bên cạnh đó, bà Tuyến còn dặn trang trí hoa bên ngoài quan tài như đang chở thi thể đã được nhập quan.

Kế hoạch đã được lên rất tỉ mỉ

Bên trong quan tải có 3 bao cát.

Gia đình xây mộ chuẩn bị an táng.

Tại cơ quan điều tra, bà Tuyến thừa nhận đã nhờ Giang (con bà) và Tuấn (cháu bà) chở quan tài về nhà để tổ chức đám tang với mục đích thử lòng chung thủy của chồng.

Đại tá Ứng – Cảnh sát điều tra Công an huyện Cù Lao Dung cho biết trên báo chí: "Bà Tuyến khai lung tung. Lúc thì bà khai giận chồng nên làm đám tang giả để xem người thân phản ứng ra sao. Lúc thì khai giả chết để những người có quan hệ tiền bạc đến viếng tỏ thái độ thế nào".

Được biết, sau khi sự việc vỡ lẽ, việc chôn cất theo dự kiến diễn ra vào lúc 9h ngày 31/3 buộc phải hoãn lại. Người dân xóm Rạch Già, ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) chưa thôi bàn tán về sự việc. Nhiều người đã đề cập đến số tiền họ phúng điếu cho bà Tuyến với chính quyền địa phương nhưng chưa nhận được câu trả lời.