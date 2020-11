Vụ trẻ bị ngộ độc, nôn ói sau khi ăn tại trường ở TP.HCM: Đình chỉ hoạt động trường mầm non vì lý do này

Trước đó, theo phản ánh của nhiều phụ huynh sinh sống tại chung cư Him Lam Phú An, nơi có nhiều trẻ đang học tại Trường Mầm non Kids Club (Cơ sở tại phường Phước Long A, quận 9, trong khu vực chung cư), trong ngày 23/10, một số trẻ sau khi ăn bữa sáng tại trường có dấu hiệu nôn ói. => Xem chi tiết TẠI ĐÂY.



Tại buổi làm việc chiều 3/10, nhà trường đã đưa ra kết quả xét nghiệm của trường xác định thức ăn bị nhiễm E.Coli và Coliform.

Được biết, Mầm Non Kid's Club Him Lam thuộc hệ thống giáo dục Kid's Club, với khoảng 10 cơ sở ở nhiều quận, huyện. Theo bà Phan Thị Kim Duyên, Phó trưởng phòng GD-ĐT quận 9, cơ sở của trường mầm non Kid's Club tại chung cư Him Lam Phú An chưa được cấp giấy phép nhưng đã tự ý tổ chức hoạt động giáo dục. Bà Duyên cũng xác nhận trường này sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Cũng theo bà Duyên, việc 15 cháu bị rối loạn tiêu hóa sau khi ăn từ 23/10 nhưng trường lại tự xử lý với phụ huynh, không báo cáo với phường, phòng giáo dục là sai. Sau sự việc này phòng GD-ĐT sẽ phối hợp với địa phương để kiểm tra chặt chẽ hơn việc các đơn vị chưa được cấp phép nhưng đã hoạt động.

Hệ thống giáo dục Kid's Club tuyển sinh với các lớp chính khóa dành cho trẻ mầm non có độ tuổi từ 12 tháng đến 6 tuổi. Mức học phí tùy các cơ sở mầm non sẽ dao động từ 5-8 triệu đồng/học sinh.