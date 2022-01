Vụ "Tịnh thất Bồng lai": 90 tuổi bị khởi tố 3 tội danh, Lê Tùng Vân có thể phải ngồi tù đến năm 120 tuổi?

Công an tỉnh Long An đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Lê Tùng Vân về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân và loạn luân.