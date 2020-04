Vụ Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi tầng 14 tử vong: Công an bất ngờ kiểm tra lại hiện trường

Cụ thể, khoảng 15 chiến sĩ công an thuộc lực lượng Công an TP.HCM phối hợp cùng đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã đến tầng 14 block D, chung cư New Saigon (huyện Nhà Bè, TP.HCM) để kiểm tra.

Đây là nơi mà Tiến sĩ, chuyên gia tài chính kiêm giảng viên Đại học Ngân hàng TP.HCM - Bùi Quang Tín có mặt trước khi rơi từ trên cao xuống đất tử vong.

Tầng trệt Block D1 được kiểm soát nghiêm ngặt.

Để kiểm tra, cơ quan chức năng đã phong tỏa nghiêm ngặt các khu vực tầng trệt và tầng 14 của block D.

Buổi kiểm tra này có sự tham dự của gia đình ông Bùi Quang Tín. Những vị trí như nơi nạn nhân rơi, bàn tiệc nhậu có ông Bùi Quang Tín tham gia đều được kiểm tra lại.



Có khoảng 15 chiến sĩ công an đến kiểm tra hiện trường.

Trước đó như đã thông tin, vào đầu giờ chiều 5/4 ông Bùi Quang Tín và 7 người khác (cùng công tác tại ĐHNH TP.HCM) đến căn hộ của ông Trần Việt Dũng (32 tuổi, Viện trưởng Viện đào tạo quốc tế của trường) để ăn uống.

Một số phóng viên cũng có mặt để theo dõi quá trình kiểm tra hiện trường.

Đến chiều cùng ngày, một số người ra về trước, chỉ còn lại ông Tín và một hiệu phó Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tên Nguyễn Đức Trung cùng chủ nhà.

Trước đó, Công an cũng đã làm việc với gia đình ông Bùi Quang Tín.

Tuy nhiên đến 17h, ông Dũng có việc ra ngoài nên để ông Tín cùng vị hiệu phó ở lại nhà trước khi xảy ra sự việc ông Tín rơi từ lầu cao xuống.

Bà Nguyễn Thanh Bích, vợ Tiến sĩ Bùi Quang Tín viết trong đơn tường trình cho rằng sự việc xảy ra với chồng là một vụ án mạng, yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chung cư New Saigon (huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Gia đình ông Bùi Quang Tín cũng đã nhờ nhiều luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

Hiện hồ sơ vụ việc đã được Công an huyện Nhà Bè chuyển lên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ.