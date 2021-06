Vụ thiếu nữ tử vong trong phòng học ở Đắk Lắk: Nhà trường lên tiếng lý giải nguyên nhân

Liên quan tới vụ việc đau lòng, sáng 21/6, lãnh đạo nhà trường đã lên tiếng lý giải về nguyên nhân.

Khu vực phòng học nơi phát hiện H.N. tử vong

Thông tin với báo Người Lao Động, vị lãnh đạo này cho biết, ngày 28/5 nhà trường tổ chức lễ tổng kết. Rất có thể vào thời điểm này, thiếu nữ tên H.N. đã trốn vào phòng học và bảo vệ nhà trường không biết nên đã khóa cửa lại.

Tới ngày 19/6, một số thầy cô cùng nhau dọn vệ sinh thì phát hiện H.N. đã tử vong, thi thể đang phân hủy mạnh.

Lý giải về việc trong suốt thời gian dài, vì sao lãnh đạo nhà trường và bảo vệ không biết, vị này cho hay khu vực 3 phòng học nơi phát hiện H.N. tử vong cách khu vực hành chính, làm việc của trường khoảng 200m. Nhà trường cũng tổ chức tập huấn, làm việc trong thời gian nghỉ dạy nhưng do khu vực đó xa nên không ai biết.

"Do phòng học này ở xa so với khu vực hành chính trường. Đặc biệt trường từng tổ chức tập huấn hè nhưng không phát hiện sự việc. Nhà trường có lắp camera an ninh nên bảo vệ trường ít lui tới chỉ chú trọng khu vực có máy móc, trang thiết bị. Bố của H.N. cũng từng lên trường tìm nhưng cũng không đến dãy phòng này", lãnh đạo trường thông tin thêm với Zingnews.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, ngày 2/6, người nhà cháu H.N. đến UBND xã trình báo về việc cháu đi khỏi nhà từ ngày 28/5 nhưng không thấy về.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cùng gia đình tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy.

Đến khoảng 9 giờ sáng 19/6, giáo viên Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Ea Kuêh) tổ chức dọn vệ sinh thì phát hiện xác chết đang phân huỷ trong phòng học.

Khu vực phát hiện thi thể em H.N.

Ngay sau đó, các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định nạn nhân chính là cháu H.N.

Cũng theo lãnh đạo xã Ea Kuêh, ngày 28/5, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng tổng kết năm học và khóa cửa từ đó đến sáng ngày 19/6 mới mở để dọn dẹp vệ sinh thì phát hiện vụ việc.

Nguồn tin trên tờ Công an TP.HCM thông tin thêm, sau khi hoàn tất các thủ tục thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Ea Kuêh, gia đình em H.N có hoàn cảnh hết sức khó khăn, nên sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã xuống chia buồn và hỗ trợ gia đình lo mai táng cho cháu.

Theo người nhà nạn nhân, H.N. bị tâm thần từ nhỏ. Gia đình đã nhiều lần đưa cháu đi điều trị tại bệnh viện nhưng không khỏi bệnh. Thời gian gần đây, bệnh tình cháu H.N. trở nặng và hay bỏ nhà đi lang thang.