Vụ thi thể đôi nam nữ dưới ao ở Bắc Giang: Tiết lộ danh tính hai nạn nhân

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Công an thị xã Việt Yên cho biết, hồi 6 giờ ngày 4/5, người dân phát hiện 2 tử thi (một nam, một nữ) chết chưa rõ nguyên nhân nổi trên mặt hồ ở tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh (Việt Yên, Bắc Giang) nên báo cho lực lượng công an.

Ngay sau đó, Công an thị xã Việt Yên và Công an phường Nếnh có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan trục vớt hai thi thể.

Khu vực phát hiện 2 thi thể

Liên quan đến vụ việc, báo Bắc Giang cho hay, sau khi kiểm tra giấy tờ tùy nhân và xác minh thực tế, lực lượng công an xác định nạn nhân nam là Lô Văn D (SN 1998), trú tại thôn Nam, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan (Lạng Sơn). D đang làm công nhân tại một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Việt Yên.

Nạn nhân nữ là Hoàng Thúy V (SN 2001), trú tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia (Lạng Sơn), chưa rõ nghề nghiệp.

Nguyên nhân tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra.