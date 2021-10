Vụ thảm sát 3 người trong gia đình ở Bắc Giang: Con trai đi học về chứng kiến cảnh cha xuống tay dã man với ông bà và cô

Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Tân Thanh (Lạng Giang) khiến 3 người thiệt mạng, chiều 22/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang truy bắt Trần Văn Hiếu (47 tuổi), nghi phạm gây ra vụ thảm án.

Theo lãnh đạo công an tỉnh, đơn vị đã huy động lực lượng thuộc các phòng nghiệp vụ và công an các huyện ở Bắc Giang để truy bắt Hiếu. Ngoài ra, tỉnh cũng đề nghị công an các địa phương lân cận hỗ trợ truy tìm.

Công an tỉnh Bắc Giang đang huy động lực lượng thuộc các phòng nghiệp vụ và công an các huyện để truy bắt Hiếu.

Cùng ngày, một lãnh đạo UBND xã Tân Thanh cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan công an truy tìm nghi phạm Trần Văn Hiếu (SN 1974, trú xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang).

Theo vị này, thời điểm Hiếu gây án rồi bỏ trốn vào sáng cùng ngày, con trai Hiếu đã chứng kiến việc ông bà nội cùng cô ruột bị sát hại và kêu cứu hàng xóm.

“Nhà ông Luật sống rất kín tiếng ở địa phương, không giao du với ai. Thời điểm Hiếu gây án, hàng xóm xung quanh cũng không nghe thấy tiếng gì. Đến khi con trai Hiếu sang kêu cứu thì mọi người mới biết”, vị lãnh đạo này cho hay.

Nói về nhân thân đối tượng Trần Văn Hiếu, vị lãnh đạo xã Tân Thanh cho biết thêm, đối tượng là người gốc tại địa phương. Sau khi kết hôn, Hiếu cùng vợ chuyển về xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để sinh sống.

"Hiếu có quá khứ bất hảo, mới mãn hạn tù ngày 13/10 và trở về địa phương. Hiếu chấp hành án phạt tù từ năm 2015 về tội "Cố ý gây thương tích", nạn nhân chính là vợ của Hiếu", vị lãnh đạo xã Tân Thanh cho biết.