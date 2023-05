Vụ tay chân bị đốt ở Bình Dương: Nạn nhân là nam giới đã trưởng thành

Theo đó, kết quả điều tra đến nay xác định nạn nhân là nam giới đã trưởng thành, có chiều cao khoảng 1,68m đến 1,70m, chết trong khoảng thời gian từ 8 đến 14 ngày trước.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, do thi thể chỉ còn lại tay, chân và có rất ít manh mối nên khi khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan chức năng nhận định ban đầu chưa chính xác. Công an tỉnh đã phát đi thông báo nêu trên, đính chính đặc điểm nhận dạng của nạn nhân.

Hiện trường nơi phát hiện tay, chân người bị cháy sém (ảnh: CA).

Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục đề nghị các cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp và nhân dân nếu phát hiện người thân, bạn bè đi đâu không rõ, không liên lạc được hoặc có các đặc điểm nhận dạng vừa nêu thì báo ngay cho cơ quan công an để tiến hành sàng lọc, xác định danh tính nạn nhân.

Trước đó, như VOV đưa tin, ngày 24/5 , người dân phát hiện tại bãi đất trống thuộc khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, TP. Tân Uyên có hai chân người bị cháy sém. Sau đó, cơ quan chức năng tìm thấy thêm 2 cánh tay có gắn móng giả. Các phần thi thể nạn nhân nằm trong chiếc túi màu đỏ bị cháy sém.

Công an tỉnh Bình Dương nhận định đây là vụ giết người phân xác. Hiện các lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm phần còn lại của thi thể nạn nhân./.