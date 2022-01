Mấy ngày nay, trên khắp các hội nhóm chợ mạng nhiều chị em săn lùng, chốt đơn vú sữa Lò Rèn. Trong thời gian dịch bệnh phức tạp, khó khăn trong xuất khẩu, giá vú sữa mọi năm khá đắt đỏ giờ giảm sâu chưa từng có.

Trước đây để mua một kg vú sữa cũng tầm 60.000 đồng mà cũng không phải là loại 1. Hiện nay chỉ với 30.000 đồng/kg chị em có thể chốt ngay đơn vú sữa Lò Rèn, chín già, ngọt lịm. Do vậy nhiều chị em đã không bỏ qua cơ hội này mua luôn 5, 10kg để ăn dần .

Ngoài ra giá còn rẻ hơn nếu mua luôn từ 10kg, có nơi giá mềm tính ra chỉ mất 24.000 đồng/kg vú sữa loại ngon. Bởi vậy nhiều chị em ghép đơn mua chung, mỗi bài đăng trên các nhóm chợ đều đông nghịt bình luận, chủ hàng chốt đơn không ngơi tay.

Vú sữa thì trồng được ở nhiều nơi nhưng không phải nơi nào cũng ngon và mang hương vị đậm đà như Vĩnh Kim, Tiền Giang. Thổ nhưỡng và chất dinh dưỡng đặc thù đã tạo ra những quả vú sữa mỏng vỏ, cơm dày, ít hạt.

Điều đặc biệt của quả vú sữa Lò Rèn rất to và tròn. Những quả to nhất có thể to hơn cả bát ăn cơm. Vỏ trái vú sữa có màu xanh lục nhạt, rất bóng. Khi chín vỏ chuyển sang màu hơi tím tía hoặc nâu tía ánh lục. Khi ăn sẽ có mùi hương nhẹ, “ngọt tận tâm can” nhưng vị ngọt rất thanh, không gắt.

Mỗi ngày chị Hoa (chủ shop hoa quả online) chốt gần trăm đơn vú sữa. Chị chia sẻ: "Chả bao giờ vú sữa ngon mà lại rẻ như này, chả cần quảng cáo, ai cũng ghé mua vài kg. Mùa vú sữa chín rộ không nhiều nên ai cũng tranh thủ mua trước khi giá tăng trở lại".

Để chọn được vú sữa Lò Rèn ngon thì bạn nên chọn trái còn tươi, còn cuống, cuống cứng và lá xanh mướt. Nên chọn những trái mềm đều, vỏ có màu sáng, bóng nhẵn, vỏ mỏng, cầm chắc tay, vỏ chuyển từ xanh nhạt sang màu kem hồng đến hơi nâu ở phần đáy trái, ít tì vết.

Không nên chọn những trái vú sữa có vỏ xanh nhưng không phủ màu hồng, những quả này còn non tuy có thể để lâu, nhưng ăn không ngọt và đậm vị như những quả đã già.

Với nhiều chất bổ dưỡng vitamin A, B1, B2, B3, C… nhất là glucid, canxi, sắt, chất xơ, protein và lipid giúp giảm cholesterol trong máu, giúp ngủ sâu hơn. Đặc biệt phụ nữ ăn nhiều vú sữa sẽ giúp cho chị em có làn da tươi trẻ mịn màng hơn.

Mùa chín rộ vú sữa không dài chỉ tầm hơn tuần nữa, chị em tranh thủ chốt đơn để tận hưởng thức quả vừa ngon vừa bổ lại đang rẻ, vô cùng an toàn không lo chất bảo quản. Dịch bệnh phức tạp nên chưa thể vào tận nơi thưởng thức, chị em có thể du lịch qua loại trái cây này để cảm nhận chút không khí vùng đất Lò Rèn, Tiền Giang.

https://afamily.vn/vu-sua-lo-ren-chin-mong-tim-lim-it-hat-nhieu-cui-giam-gia-cuc-sau-gia-1-kg-co-noi-chi-bang-mot-bat-pho-20220111071056974.chn