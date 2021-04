Vụ rơi thang máy khiến cả gia đình 11 người gặp nạn ở Hà Nội: Mỏi mòn chờ đợi đền bù, nạn nhân tiếp tục cầu cứu

Ngày 17/4 trao đổi với chúng tôi, chị Ðinh Thị Trúc Quỳnh (con gái bà Đ.T.H. - chủ căn hộ 1011, B10A Nam Trung Yên) đại diện gia đình cho biết, vụ việc thang máy tại chung cư B10A Nam Trung Yên (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) rơi tự do, xảy ra đến nay đã hơn 4 tháng.

Theo chị Quỳnh, gia đình vẫn chưa nhận được đền bù và lời giải thích thỏa đáng cũng như trách nhiệm từ các cơ quan chức năng. Mới đây, chị Quỳnh đã phải đặt lịch hẹn để được tiếp công dân tại trụ sở UBND quận Cầu Giấy.

Thang máy chung cư tái định cư rơi tự do khiến nhiều người bị thương

Sau cuộc tiếp công dân trên, thì ngày 9/4, UBND quận Cầu Giấy đã có trả lời những thắc mắc của gia đình nhưng vẫn chỉ là sự chờ đợi.

“Các cháu nhỏ phải nghỉ học để điều trị, mẹ già phải chống nạng, em tôi không thể tự vận động nên phải thuê người chăm con. Trong khi đó, bản thân tôi đã nhiều lần “kêu cứu” đến các cơ quan chức năng để làm rõ trách nhiệm nhưng không nhận được phản hồi. Cũng chưa có cá nhân/tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình chúng tôi" - chị Quỳnh bức xúc kể.



Chị Quỳnh cho biết thêm, trong vụ việc này không phải 2 người là nạn nhân như báo cáo ban đầu, mà có 6 người hiện nay vẫn chưa thể có sức khỏe bình thường.

"Đến nhà tôi thì mọi người đều chứng kiến cảnh này, hầu hết các thành viên trong gia đình hôm gặp sự cố đó đều bị thương, nhiều người không tự đi lại được, phải thuê người chăm sóc", chị Quỳnh nói.

thang máy tại chung cư

Chờ kết luận của cơ quan chức năng

Liên quan đến vấn đề trên, một lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị quận Cầu Giấy xác nhận, mới đây, cơ quan công an đã đưa ra kết luận khiến thang máy tại chung cư B10A Nam Trung Yên (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) rơi tự do khiến nhiều người bị thương vào chiều 29/11/2020.

Cụ thể, Công an quận Cầu Giấy có văn bản số 214/BC-CACG-ĐTTH ngày 31/3/2021 báo cáo cho hay, trong thời gian vừa qua, đơn vị này đã phối hợp với VKSND cùng cấp, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tiến hành giám định để xác định nguyên nhân sự cố trôi thang máy ở chung cư B10A Nam Trung Yên.

Cơ quan điều tra đã tiến hành cho thang máy hoạt động thử tải trọng tương đương số người trong cabin thì thấy cáp bị trượt trơn trên puly.

Căn cứ vào kết luận của Viện Khoa học hình sự, Công an quận Cầu Giấy khẳng định nguyên nhân xảy ra sự cố nghiêm trọng nêu trên là do thiết bị báo quá tải không hoạt động.

Đồng thời, rãnh puly ma sát của máy kéo mòn lớn dẫn đến cáp tải bị trượt trơn khi cabin đi xuống.

Trả lời về việc bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân, vị lãnh đạo này cho biết, cần chờ đợi kết luận từ cơ quan chức năng.

“Hiện công an đang phối hợp với VKS để đưa ra kết luận cuối cùng về trách nhiệm người liên quan, lỗi thuộc về ai (do người sử dụng, do thiết bị hay do đơn vị bảo trì) và ai phải chịu trách nhiệm trong việc bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân” - vị này thông tin thêm.

Một số kết quả thăm khám sức khỏe của các nạn nhân

Được biết, hệ thống thang máy nơi đây vừa được ban quản trị bỏ ra hơn nửa tỷ đồng để bảo dưỡng, bảo trì. Tuy nhiên, sự cố rơi thang máy vẫn xảy ra.Tải trọng cho phép của thang máy là 500kgTheo báo cáo mới đây của Công an quận Cầu Giấy, tòa chung cư B10A Nam Trung Yên đi vào hoạt động từ năm 2012.



Chủ đầu tư là Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội xây dựng. Thang máy số 4 có nhãn hiệu THYSSEN KRUPP, sản xuất năm 2007.Tháng 8/2020, Công ty TNHH Huấn luyện an toàn và Kiểm định thiết bị Việt Nam đã cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định với mức tải trọng cho phép là 500kg.

Định kỳ hàng tháng, công ty này cử nhân viên đến bảo trì thang máy và lập biên bản bảo trì với Ban quản trị tòa B10A.Trong khi đó, theo báo cáo UBND phường Trung Hòa vào ngày 30/11/2021, đơn vị bảo trì thang máy được Ban quản trị tòa B10A ký hợp đồng lại là Công ty Cổ phần tập đoàn công nghệ ATT.

Có 6 người bị thương nặng