Vụ phụ huynh ở Hà Nội phản ánh con 16 tháng đi học bị cấu và xịt nước nóng: Nhà trường xác nhận đã cho hai giáo viên liên quan nghỉ việc vì "không làm đúng quy trình"

Như chúng tôi đã thông tin trước đó, chị H.P (Hà Nội) có con 16 tháng tuổi đang theo học tại trường mầm non song ngữ AN Preschool ở Nam Từ Liêm, Hà Nội phản ánh, ngày 18/3/2021, sau khi con đi học về, chị phát hiện vết hằn ở lưng con "giống vết móng tay bấm vào, đồng thời xung quanh mông con còn có nhiều vết rộp đỏ gần phía trên lưng như bị xịt nước nóng".



Sáng hôm sau (19/3) hai vợ chồng chị có đến trường nói chuyện với cô hiệu trưởng và các cô quản lý trường. Đại diện nhà trường xác nhận đó là vết móng tay nên đã xin lỗi gia đình cũng như cam kết sẽ tìm hiểu sự việc và có thông tin tới gia đình.

Tới thời điểm này, qua rà soát báo cáo công việc, kiểm tra các camera đã có nhà trường vẫn không phát hiện được tình huống bất thường trong sinh hoạt ngày 18/03/2021 của con, nên không có câu trả lời chính xác cho nguyên nhân của sự việc.

Tuy nhiên, nhà trường cho rằng: "Bất kể sự việc đã xảy ra như thế nào và với lý do gì, thì nhà trường đều không chấp nhận cho việc bao biện, nhà trường quyết định nhận lỗi, sa thải, kỷ luật nhân sự".

Sa thải hai giáo viên, kỷ luật nhắc nhở một nhân sự liên quan khác

Trao đổi với chúng tôi, đại diện trường Mầm non Song ngữ AN Preschool cho rằng dù không thể tìm thấy bằng chứng cô giáo đã có hành vi cấu bé, nhưng vẫn quyết định cho hai giáo viên liên quan nghỉ việc vì vi phạm quy trình an toàn trường học.

Người này cho biết: "Quy trình là khi cô giáo ở trong lớp thì cô phải kiểm tra thân thể của các con lúc thay bỉm để xem con có bị dấu hiệu thương tổn cơ thể nào hay không. Nhưng cô đã không phát hiện ra sự việc đó vào lần thay bỉm lúc 16h hàng ngày. Tức là các cô không tuân thủ đúng quy trình lao động mà nhà trường đã đưa ra và thống nhất trước đó".

"Chỉ cần không làm đúng quy trình một lần thôi sẽ có thể dẫn đến nhưng hậu quả nặng nề. Ví dụ một số bạn nhỏ bị dị ứng với một số hiện tượng thời tiết, nếu không được sơ cấp cứu kịp thời có thể ảnh hưởng đến tính mạng".

Cũng theo người này, nhà trường cho các cô nghỉ việc không phải để xoa dịu dư luận hay phủ nhận sự việc: "Có thể các cô không tạo ra vết thương trên người trẻ nhưng các cô cũng sai khi bỏ qua quy trình an toàn cần thiết. Và khi làm tường trình các cô cũng nhận thức được trách nhiệm của mình và thông cảm với quyết định của nhà trường".

Trước sự việc nhiều phụ huynh muốn làm đơn kiến nghị để giữ các cô giáo ở lại trường, đại diện nhà trường chia sẻ, dù rất tri ân tấm lòng của phụ huynh tuy nhiên nhà trường không thể thỏa hiệp với việc làm sai quy trình, nhất là đối tượng ở đây là trẻ nhỏ:

"Ví dụ trong thời tiết giao mùa, có trẻ có dấu hiệu bệnh như tay chân miệng nhưng các cô bỏ qua quy trình kiểm tra và không phát hiện có thể ảnh hưởng đến an toàn sức khỏe của con. Nhà trường biết việc cho nghỉ việc khi chưa xác định được nguyên nhân có thể ảnh hưởng tinh thần các nhân viên khác. Tuy nhiên bản chất của vấn đề là chính các cô đã không tôn trọng kỷ luật lao động đã đề ra".

Nhà trường có mong muốn mời mẹ tới trường vào ngày thứ 2 (22/03/2021) để tường thuật rõ quá trình nhà trường làm việc giải quyết sự việc. Tuy nhiên, mẹ P. đã không tới được do bận chăm bạn nhỏ nên chỉ có thể gửi thư xin lỗi và tin nhắn: "Nhà trường nhận lỗi sai và cũng ghi nhận đã không khéo trong cách diễn đạt khiến gia đình hiểu lầm. Nhà trường rất muốn cho mẹ một câu trả lời thỏa đáng vì rõ ràng thấy con như vậy mẹ rất là đau xót chứ trường không bao giờ cố tình che giấu và phủ nhận".

Đại diện nhà trường cho biết hiện phụ huynh cũng không còn phản ánh và thắc mắc nữa. "Cả hai bên hiện tại đều muốn dừng lại câu chuyện này", người này cho biết.