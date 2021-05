Vụ phát tán clip giả mạo thác loạn tại quán bar Sunny: Clip từ web "đen" có máy chủ đặt tại Mỹ, Nhật nhằm lôi kéo người chơi cá độ, đánh bạc qua mạng

Ghi nhận theo tờ Vietnamnet, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận: "Ngay sau khi nhận được kết quả giám định toàn bộ các clip, hình ảnh phát tán trên mạng xã hội không phải tại quán bar Sunny và nội dung các clip cấu thành tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy nên chúng tôi đã ra quyết định khởi tố vụ án nêu trên".

Quán bar, karaoke Sunny (TP Phúc Yên)

Lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, mục đích của các đối tượng phát tán clip nêu trên đều liên quan đến các trang cá độ bóng đá qua mạng.

"Các trang web đưa clip lên chúng tôi xác định đều là trang cá độ bóng đá, nhóm đối tượng lấy các trang có địa chỉ ở nước ngoài sau đó cắt dán các clip để giả mạo quán bar Sunny rồi đăng tải để gây chú ý. Thời điểm đăng tải các clip trên trùng khớp vào đúng lúc bar Sunny là nơi phát tán dịch của tỉnh Vĩnh Phúc.

Nếu bình thường đưa lên thì sẽ ít người chú ý, nhưng chúng canh đúng thời điểm nhạy cảm để thu hút nhiều người xem. Nhóm đối tượng hiểu rõ, đối tượng clip hướng đến là các bạn trẻ, khi vào xem các clip thì đối tượng sẽ dùng nhiều cách để lôi kéo cá độ bóng đá, đánh bạc qua mạng",Vietnamnet dẫn lời Đại tá Đinh Ngọc Khoa.

Quyết định khởi tố vụ án hình sự

Cũng theo lời Thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong số những video đăng tải trên MXH được cho là của quán bar Sunny có một số video lấy từ web đen, có máy chủ đặt tại Mỹ và Nhật Bản.

Bên cạnh đó, liên quan đến vụ việc trên, cơ quan công an đã khởi tố thêm vụ án "vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người gây ra hậu quả nghiêm trọng" theo điều 295 bộ luật Hình sự.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, quán bar Sunny còn là nơi làm lây lan dịch bệnh COVID-19. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xem xét khởi tố bị can.

Tờ VTC thông tin thêm, ngày 4/5, Phòng Kế hoạch - Tài chính thành phố Phúc Yên đã ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ ông Vũ Tiến Thành, chủ quán bar, karaoke Sunny.

Lý do thu hồi giấy phép được ban hành sau khi cơ quan chức năng xem xét tính chất vi phạm của hộ kinh doanh gây hậu quả nghiêm trọng đến xã hội trong phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng liên quan đến việc này, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tạm đình chỉ 2 cán bộ Công an TP Phúc Yên vì buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm ở quán bar Sunny.

Hình ảnh nhạy cảm từ loạt clip được cho là ở quán bar Sunny - Vĩnh Phúc

Trước đó, vào ngày 8/5, trên MXH xuất hiện hàng loạt clip được chia sẻ với dòng title bao gồm dòng chữ "karaoke Sunny" đã khiến dân tình dậy sóng. Rất nhanh sau đó, từ khoá "Karaoke Sunny" được tìm kiếm top 1 trên nền tảng Google, với hơn 1 triệu lượt.

Người đăng những clip nóng này cho biết sự việc diễn ra tại quán Sunny ở khu đô thị Đồng Sơn, TP Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc). Trong clip, những cô gái ăn diện sexy, thậm chí có cô khỏa thân, chào mời khách nam. Trên mặt bàn hoặc màn hình lớn, dòng chữ "Sunny Club" xuất hiện nổi bật khiến nhiều người nhận định đoạn clip được quay tại Karaoke Sunny ở Vĩnh Phúc.

Sự việc khiến dư luận xôn xao và nhận về rất nhiều bình luận trái chiều. Nhận được tin, Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc.

Tuy nhiên, sáng 9/5, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, qua điều tra ban đầu, nhóm người xuất hiện trong clip đa phần không phải là người Vĩnh Phúc.