Vụ phát hiện thi thể người phụ nữ lìa đầu tại chung cư ở TP.HCM: Nạn nhân tự tử do trầm cảm?

Thông tin này được một nguồn tin của chúng tôi từ Công an quận 7 (TP.HCM) cho biết trong chiều 9/11.



Theo cơ quan chức năng, nạn nhân trong vụ việc là chị N.T.A.T. (33 tuổi) sống tại tầng 31, Block B chung cư Hoàng Anh Thanh Bình (phường Tân Hưng, quận 7). Nạn nhân sống với em và cháu gái, có tiền sử bệnh trầm cảm.

Chung cư Hoàng Anh Thanh Bình (quận 7), nơi xảy ra sự việc.

Thời điểm trước khi sự việc xảy ra, chị T. liên tục có biểu hiện tâm lý bất thường.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện nhiều vết va đập dọc giếng trời từ trên cao xuống tầng 3 block B. Do đó, công an nhận định nguyên nhân nạn nhân lìa đầu có thể do va đập nhiều lần.

Xe cứu thương và xe PCCC được điều đến hiện trường.

Hiện Công an quận 7 cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra sự việc.

Trước đó như đã thông tin, khoảng 14h30 ngày 8/11 Công an phường Tân Hưng, quận 7 (TP.HCM) nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể bị đứt lìa đầu và thân tại khu vực giếng trời chung cư Hoàng Anh Thanh Bình.

Một phần tường gần đó cũng dính đầy vết máu.

Hiện công an vẫn tiếp tục điều tra vụ việc.

Sự việc khiến người dân sống ở chung cư rất hoang mang sợ hãi.