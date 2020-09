Vụ ông nội và cháu trai 5 tuổi nghi bị sát hại tại nhà riêng ở Hà Giang: Hé lộ hung thủ không ai ngờ

Liên quan đến vụ 2 ông cháu nghi bị sát hại tại nhà riêng, ngày 4/9, một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Yên Minh điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo vị lãnh đạo, quá trình điều tra, cơ quan công an đã bước đầu xác định nghi phạm gây án chính là ông L.M.L (trú xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang), đồng thời cũng là người đã tử vong trong vụ án.

Cháu S. hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

"Bước đầu chúng tôi xác định nghi phạm chính là ông nội cháu bé, là vụ án ông giết cháu. Qua xác minh, ông L.M.L là người hay rượu chè, thường xuyên trong tình trạng không tỉnh táo.

Tuy nhiên, vì cháu bé đang được điều trị trong tình trạng nguy kịch nên cơ quan điều tra chưa thể làm việc với cháu để kết luận điều tra", vị lãnh đạo này thông tin.

Trước đó, khoảng 10h sáng 30/8, người dân xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh phát hiện cháu L.M.S (SN 2015) và ông L.M.L (ông nội cháu S, cùng trú xã Hữu Vinh) nằm bất động trong nhà, trên người có nhiều vết thương do vật sắc, nhọn gây ra nên đã báo tin đến trụ sở công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Yên Minh phối hợp với phòng PC02 và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Giang đã đến phong toả, khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc. Về phần 2 nạn nhân, dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau khi được phát hiện tuy nhiên do vết thương quá nặng, ông L. đã tử vong, cháu S. hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.