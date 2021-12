Vụ ô tô tải tông hàng loạt xe máy khiến 15 người thương vong đêm qua: Thêm 1 người chết, tài xế có sổ tâm thần

Ngày 31/12, ông Nguyễn Văn Chiến- Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Bình Định cho biết, thêm 1 nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn tại thị xã An Nhơn đã tử vong vào đêm qua (30/12) tại bệnh viện. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại đã có 2 nạn nhân tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến 15 người thương vong.

Đơn vị đã đi thăm, động viên và hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong và những người bị thương trong vụ tai nạn. Theo đó, hỗ trợ gia đình có người tử vong 3 triệu đồng, gia đình người bị thương 1 triệu đồng. Thị xã An Nhơn cũng hỗ trợ gia đình người tử vong 2 triệu đồng. Ngoài ra, một số đơn vị khác cũng thăm hỏi và hỗ trợ.

Liên quan vụ tai nạn, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên- Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, tài xế không dương tính với ma túy, tuy nhiên, tài xế này có sổ tâm thần. Vụ tai nạn đang được cơ quan công an thị xã An Nhơn tiếp tục điều tra.

Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển xe bỏ trốn kéo lê cả xe máy dưới gầm.

Trước đó, khoảng 16h30 chiều ngày 30/12, ô tô tải mang BKS 77C-154.14 kéo theo rơ-moóc 77R-006.81 do Nguyễn Văn Thâu (36 tuổi, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) điều khiển hướng đông tây trên đường ĐT636, ĐT638 thuộc địa phận xã Nhơn Phúc thì bất ngờ tông vào hàng loạt xe gắn máy đang lưu thông trên đường.

Sau khi gây ra tai nạn, tài xế tiếp tục điều khiển phương tiện di chuyển trên đường ĐT638 thuộc xã Nhơn Lộc và gây thêm tai nạn.

Đến khoảng 17h30 chiều cùng ngày, sau quá trình truy đuổi, tổ tuần tra kiểm soát lực lượng chức năng đã chặn bắt được tài xế Thâu điều khiển ô tô gây tai nạn.

Vụ tai nạn đã làm 2 người tử vong, trong đó có 1 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trong bệnh viện vào đêm qua 30/12. Có 16 người bị thương được đưa vào bệnh viện, tuy nhiên, trong đêm có 3 người bị thương nhẹ đã được cho về nhà.

Hiện đang có 13 người đang điều trị tại bệnh viện, trong đó có 5 người bị thương nặng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

https://afamily.vn/vu-o-to-tai-tong-hang-loat-xe-may-khien-15-nguoi-thuong-vong-dem-qua-them-1-nguoi-chet-tai-xe-co-so-tam-than-20211231123817725.chn