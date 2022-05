Vụ ô tô "điên" tông hàng loạt xe máy ở TP.HCM: Xác định chủ xe, kêu gọi tài xế ra trình diện

Vụ tai nạn ô tô "điên" đâm liên hoàn nhiều xe máy xảy ra tại TP.Thủ Đức mới đây vẫn đang khiến dư luận bàng hoàng.

Theo nhiều nhân chứng, sau khi gây tai nạn kinh hoàng tài xế ô tô đã rời khỏi hiện trường. Qua bước đầu xác minh, cơ quan chức năng xác định chủ xe là ông Huỳnh Công Thắng (ngụ tại TP. Thủ Đức).

Hiện, công an TP. Thủ Đức phối hợp với công an phường Trường Thọ đang tiến hành kêu gọi tài xế nhanh chóng đến Đội điều tra tổng hợp (Công an TP. Thủ Đức) trình diện.

"Ban đầu người này ra khỏi xe, người này sợ người ta đánh nên người này đứng bên đường, chắp tay lạy xin đừng đánh. Sau đó, người này có gọi người nhà nói là gây tai nạn, một lúc sau đó do có đông người dân vây quanh để tìm thì người này đã đi mất", một nhân chứng kể lại.

Như đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h ngày 5-5 khi một chiếc ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên đường Kha Vạn Cân, TP Thủ Đức về hướng đường Phạm Văn Đồng thì bất ngờ mất lái, tông vào 5 chiếc xe máy đang chạy cùng chiều. Chưa dừng lại ở đó, ô tô "điên" này còn tiếp tục tông thẳng vào một nhà dân ven đường rồi lùi lại tông thêm nhiều xe máy khác.

Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương nặng, thiệt hại nặng nề về tài sản. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT TP. Thủ Đức ngay lập tức có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Một nhà dân bị ảnh hưởng trong vụ tai nạn

Lực lượng chức năng có mặt để giải quyết hiện trường vụ tai nạn

