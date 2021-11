Vụ ô tô đâm sập tường nhà nghỉ, đè tử vong bé gái 1 tuổi: Đau xót khoảnh khắc người mẹ gào khóc ôm con

Liên quan đến vụ chiếc ô tô đâm sập tường nhà chỉ, đè chết bé gái 1 tuổi, ngày 7/11, Công an tỉnh Bình Phước xác nhận thông tin về vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước). Đồng thời cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp Công an huyện Bù Đốp tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Mới đây, MXH lan truyền đoạn clip ghi lại hiện trường vụ việc thương tâm khiến dân mạng bình luận xót xa.

Clip bé gái 1 tuổi bị ô tô đâm sập tường, đè tử vong. Nguồn: MXH Giao thông

Theo đó, tại hiện trường, những người có mặt chứng kiến đều vô cùng hoang mang hoảng sợ. - "Bây giờ làm sao trời? Con tôi chết rồi?...", người đàn ông hoảng hốt. Còn người mẹ chỉ biết ôm chặt đứa bé vào lòng khóc đầy đau đớn và vô vọng.

Hiện trường ám ảnh của vụ việc

Sự việc đau lòng này xảy ra tối muộn ngày 5/11 vừa qua tại nhà nghỉ Lộc Phát (ấp Tân An, xã Tân Tiến, Bình Phước). Thời điểm đó, người đàn ông tên V.H.T. (47 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp) điều khiển ô tô 5 chỗ tới nhà nghỉ để thuê phòng.

Theo thông tin ban đầu thì khi chuẩn bị vào sân thì xe ô tô đã lao về phía trước, đâm sập tường phòng nghỉ phía ngoài. Bé L.K.N. (1 tuổi, con gái của chủ nhà nghỉ) đang nằm trên võng sau đó đã bị tường đè tử vong.

Bước đầu xác định ông T. là quân nhân đang công tác tại đơn vị quân đội ở tỉnh Bình Phước.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Ban chỉ huy quân sự huyện Bù Đốp điều tra, xử lý theo thẩm quyền.