Vụ nữ sinh tử vong nghi do truy đuổi tên cướp điện thoại ở TP.HCM: Xuất hiện clip khoảnh khắc xảy ra tai nạn

Những giờ qua, thông tin về một nữ sinh tử vong nghi do đuổi theo tên cướp giật điện thoại ở TP.HCM khiến dư luận không khỏi xót xa, bàng hoàng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, một đoạn clip trích xuất từ camera hành trình trên xe ô tô ghi lại khoảnh khắc xảy ra tai nạn thương tâm đã được chia sẻ lên mạng xã hội.

Clip 23 giây nữ sinh tử vong nghi do đuổi theo cướp giật điện thoại

Theo dõi đoạn clip có thể thấy, nữ sinh điều khiển xe máy chạy với tốc độ khá nhanh, rượt đuổi theo một đối tượng khác chạy phía trước.

Cụ thể, vào khoảng hơn 0h ngày 21/4, trong khi các phương tiện di chuyển chậm trên đường Phan Văn Trị, hướng từ đường Nguyễn Oanh về đường Thống Nhất, quận Gò Vấp, đến đoạn gần ngã 4 thì hai chiếc xe máy chạy tốc độ cao vụt qua phía trước.

Tuy nhiên, ngay khi tới giao lộ thì 1 trong 2 chiếc xe đã xảy ra va chạm với một chiếc xe tự chế khác. Cú va chạm mạnh khiến cả người và phương tiện ngã nhào ra đường, còn hàng hóa trên chiếc xe cũng vương vãi xung quanh.

Camera hành trình của chiếc ô tô di chuyển cùng thời điểm đó đã ghi được khoảnh khắc nữ sinh xảy ra tai nạn

Tuy nhiên, do cú đâm quá mạnh đã khiến nữ sinh bị văng ra khỏi xe, tử vong tại chỗ. Người điều khiển xe gắn máy kéo rơ-mooc chỉ bị thương nhẹ.

Được biết, nạn nhân được xác định là N.T.V., sinh viên một trường Đại học trên địa bàn TP.HCM.

Sau khi vụ việc xảy ra, trên mạng xã hội lan truyền thông tin nữ sinh viên này tử vong do truy đuổi tên cướp để lấy lại điện thoại nhưng không may va chạm với xe chở hàng. Hiện, Công an đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm này.

Cho biết trên tờ Thanh niên, bà Nguyễn Thị Tình (53 tuổi, dì ruột của V.) thông tin, V. là con một, em vừa mua chiếc điện thoại đắt tiền cách đây không lâu. Hiện tại, chiếc điện thoại của V. vẫn chưa tìm thấy.

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

https://afamily.vn/vu-nu-sinh-tu-vong-nghi-do-truy-duoi-ten-cuop-dien-thoai-o-tphcm-xuat-hien-clip-khoanh-khac-xay-ra-tai-nan-20220422183430882.chn