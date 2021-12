Vụ nữ sinh trộm váy 160k bị chủ shop đánh đập, làm nhục: Sở GD-ĐT Thanh Hóa lên tiếng

Trong vụ hành hạ nữ sinh lấy trộm đồ tại shop Mai Hường (phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá), hiện Công an TP. Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường (SN 1992, trú tại phường Lam Sơn) về tội Làm nhục người khác và Cưỡng đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh (SN 1990, chồng của Hường) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ việc này, mới đây, đổi với VietNamNet, ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho hay, nữ sinh trong vụ việc là Nguyễn Thị T.M., học sinh tại Trường THPT Sầm Sơn (trú TP Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Nữ sinh liên tục quỳ gối xin tha thứ. Ảnh cắt từ clip.

Ông Thức cho biết, sau khi sự việc xảy ra, đại diện Trường THPT Sầm Sơn đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và nắm bắt sự việc. Về cơ bản, em M., bị chấn động tâm lý, không có thương tích đáng kể.

Cũng cho biết với nguồn trên, ông Thức nói: "Đối với học sinh lứa tuổi này thì các em có thể có những hành động thiếu chín chắn, chuẩn mực. Tuy nhiên, việc bạo lực đối với lứa tuổi học sinh là việc cần lên án. Tất nhiên, ngành giáo dục cũng như nhà trường phải có biện pháp để giáo dục học sinh".

Nữ sinh nhập viên trong trạng thái hoảng loạn, lo sợ. Ảnh: Gia đình Việt Nam

Trong khi đó, chia sẻ trên báo chí, chị B. - mẹ nữ sinh V.T.T.M. (SN 2004) cho biết, gia đình chị sinh được 4 người con, trong đó M. là con gái đầu. "Là một người mẹ, thấy điều kiện gia đình khó khăn mà cháu dại dột như vậy, tôi thấy thương cho bản thân và cháu. Cháu làm việc xấu, không mẹ nào là không giận con, mắng con cả. Tôi về vẫn đe cháu: Đói cho sạch rách cho thơm", chị B. tâm sự.

Gia đình trước mắt chỉ mong mọi việc được sớm giải quyết đúng pháp luật để con gái sớm ổn định tinh thần, lo việc học hành.

Trước đó, như tin đã đưa, ngày 3/12, một đoạn clip được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội ghi lại cảnh cô gái sinh năm 2004 đang quỳ xuống và bị 1 nhóm người xúc phạm, cắt tóc, cắt áo lót cô gái này.

Phía cô gái trẻ thì liên tục gào khóc, xin lỗi nhưng không được tha thứ. Địa điểm xảy ra sự việc trên được xác định ở shop thời trang Mai Hường số 93 (đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa).

Nguyên nhân được cho là do nữ sinh này trộm một chiếc chân váy trị giá 160 nghìn đồng và bị chủ shop phát hiện. Mặc dù không ngừng khóc lóc xin tha thứ nhưng cô gái vẫn bị chủ shop hành hung và bắt phải bồi thường 15 triệu đồng.

Đôi vợ chồng chủ shop thời trang Trịnh Đình Anh và vợ Cao Thị Mai Hường

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, tối cùng ngày Công an TP Thanh Hóa đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến shop quần áo để tiến hành điều tra, làm rõ. Chủ shop quần áo Mai Hường cũng đã được mời lên cơ quan công an để làm việc, tiến hành lấy lời khai.

Đến sáng 4/12, với những bằng chứng thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối vợ, chồng chủ shop.