Vụ nữ sinh lớp 9 nghi bị hiếp dâm tập thể ở Sơn La: Nếu nhóm đối tượng chưa đủ tuổi thành niên thì xử lý thế nào?

Liên quan đến nghi án nữ sinh lớp 9 bị hiếp dâm tập thể ở Sơn La, hiện cơ quan công an đã xác định 4 đối tượng có hành vi xâm hại và 2 đối tượng dùng điện thoại quay lại video.

Tuy nhiên, trong vụ án này, cả nạn nhân và các nghi phạm đều chưa đủ tuổi vị thành niên. Vậy theo quy định của pháp luật, các đối tượng có thể bị xử lý thế nào?

Dưới góc độ pháp lý, TS. Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, bởi hành vi lợi dụng nạn nhân không thể tự vệ được để thực hiện hành vi quan hệ trái ý muốn là hành vi hiếp dâm.

Luật sư Cường cho rằng, hành vi lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân do say rượu, ốm đau bệnh tật, do bị uống thuốc mê hoặc do nguyên nhân khách quan khác mà thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ thì đây là hành vi hiếp dâm quy định tại Điều 141 Bộ luật hình sự.

Trường hợp thực hiện hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi thì người vi phạm sẽ bị xử lý hình sự về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo Điều 142 Bộ luật hình sự.

Tại Khoản 1 Điều 142 quy định, người thực hiện một trong các hành vi như: Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ; Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi thì bị phạt tù từ 7 - 15 năm.

Theo Khoản 2 của quy định, phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Có tính chất loạn luân; Làm nạn nhân có thai; Phạm tội 2 lần trở lên; Đối với 2 người trở lên…thì bị phạt tù từ 12 - 20 năm.

Hành vi hiếp dâm với người dưới 16 tuổi thì đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân hoặc tử hình với người phạm tội là người đã thành niên (theo Khoản 3).

Với người chưa thành niên phạm tội hiếp dâm với người dưới 16 tuổi thì hình phạt cao nhất có thể tới 18 năm tù.

Với hành vi hiếp dâm có tổ chức với nạn nhân chưa đủ 16 tuổi hoặc nhiều người hiếp một người thì người phạm tội sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trong vụ việc này, các đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân cũng là người chưa thành niên (bộ luật hình sự gọi là người dưới 18 tuổi), bởi vậy theo quy định của pháp luật, trường hợp kết tội những người này thì sẽ không áp dụng hình phạt là tù chung thân hoặc tử hình, người phạm tội là người chưa thành niên chỉ có thể bị áp dụng tù có thời hạn nhưng cũng sẽ được hưởng chính sách khoan hồng của người chưa thành niên theo quy định của pháp luật.

Theo đó, những người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội sẽ phải chịu mức hình phạt không quá 18 năm tù và Không quá 12 năm tù với người từ đủ 14 tuổi nhưng dưới 16 tuổi.

Luật sư Cường cho rằng, vụ việc này không chỉ là bài học cho những người trong cuộc mà còn là bài học cho thanh thiếu niên và các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con em mình.

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực làm rõ nghi án nữ sinh lớp 9 bị hiếp dâm ở Sơn La, theo dõi các biến khác tại đây.

