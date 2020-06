Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Khi nào các đối tượng bị thi hành án tử?

Theo cáo trạng, bà Trần Thị Hiền từng "mua chịu" heroin của Vì Văn Toán nhưng sau đó Toán bị bắt trong một vụ án khác. Khi ra tù, người đàn ông đòi nợ nhưng bà Hiền không trả. Đầu năm 2019, Toán nhờ Vương Văn Hùng (bạn tù tại trại giam Yên Hạ) và Bùi Văn Công đòi tiền hộ, hứa sẽ cho 2 người 50 triệu đồng nếu đòi được. Ba đối tượng này gặp thêm nhóm Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả để bàn bạc, lên kế hoạch bắt bà Hiền đòi nợ. Tuy nhiên, lo ngại bắt bà Hiền sẽ không ai trả tiền nên Bùi Văn Công đề nghị bắt con gái người phụ nữ này.

Sáng 30 Tết (tức ngày 4/2/2019), Công đưa Vương Văn Hùng xuống chợ Mường Thanh nơi bà Hiền bán gà để nhận mặt. Tối cùng ngày, Vương Văn Hùng gọi điện thoại cho chị Cao Mỹ D (con gái bà Hiền) đặt mua 10 con gà, hẹn giao tại khu vực khác.

Khi chị D chở gà tới một ngôi nhà hoang nhưng khi đang giao hàng cho Hùng liền bị Công dùng côn nhị khúc siết cổ. Cả nhóm khiêng nạn nhân lên thùng xe tải của Công và đưa về nhà bị can này ở xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên).

Tại đây, chị D bị xâm hại nhiều lần bởi các bị can Công, Nhiệm, Lả, Hùng. Tiếp đến, bị can Phạm Văn Dũng (anh trai Nhiệm) tới nhà Công chơi cũng hãm hiếp nạn nhân. Mùng 2 Tết Âm Lịch (ngày 6/2/2019), khi thấy thiếu nữ yếu dần, các bị cáo sát hại cô gái sau đó đưa vào một ngôi nhà hoang.

Trong vụ việc, bị can Bùi Thị Kim Thu chứng kiến toàn bộ tội ác của chồng và đồng phạm tại nhà mình nhưng không can ngăn hoặc tố giác. Người phụ nữ này cũng vờ là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân trong căn nhà hoang và hô hoán. Vào cuộc điều tra, công an đã làm rõ nhóm đối tượng trên là thủ phạm sát hại nữ sinh D nên tiến hành bắt giữ.

Trải qua hai cấp tòa xét xử, các đối tượng Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả bị tuyên tử hình về các tội Giết người, Hiếp dâm và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Phạm Văn Dũng lĩnh 10 năm tù, Cầm Văn Chương 9 năm tù cùng về tội Hiếp dâm. Bị cáo Bùi Thị Kim Thu lĩnh 3 năm tù về tội Không tố giác tội phạm.

Các đối tượng gây án bị bắt giữ (ảnh TL)

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, dư luận băn khoăn, liệu bao giờ những đối tượng bị tuyên án tử sẽ phải thi hành? Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Thu Anh - Đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, việc tòa tuyên 6 án tử hình trong vụ án trên là một quyết định nghiêm khắc, được dư luận đồng tình, ủng hộ.

"Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm của dư luận, các bị cáo phạm tội có tổ chức, cùng lúc thực hiện nhiều hành vi phạm tội. Do vậy, việc tòa tuyên 6 án tử trong vụ án này là cần thiết và đúng quy định của pháp luật", luật sư Anh nói.



Theo luật sư Anh, căn cứ Điều 367 (Bộ luật Tố tụng hình sự 2015) quy định, sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, hồ sơ vụ án phải được gửi ngay cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và bản án phải được gửi ngay cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Sau khi đã xem xét hồ sơ vụ án để quyết định kháng nghị hoặc quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, Tòa án nhân dân tối cao phải chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải trả lại hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tối cao.

"Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải quyết định kháng nghị hoặc quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm; Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án được gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước; Bản án tử hình được thi hành nếu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao không kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm và người bị kết án không có đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước.

Trường hợp bản án tử hình bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm mà Hội đồng giám đốc thẩm, Hội đồng tái thẩm Tòa án nhân dân tối cao quyết định không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án tử hình thì Tòa án nhân dân tối cao phải thông báo ngay cho người bị kết án biết để họ làm đơn xin ân giảm hình phạt tử hình. Trường hợp người bị kết án có đơn xin ân giảm hình phạt tử hình thì bản án tử hình được thi hành sau khi Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm", luật sư Anh phân tích.