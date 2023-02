Vụ nữ sinh bị lừa khi mua bán trên mạng mất tích: Tìm thấy thi thể trên sông

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông N.Q.D. (50 tuổi, trú tại xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) cho hay vào hơn 14 giờ ngày 9-2, gia đình cùng lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể con gái ông là chị N.T.H.H. (20 tuổi) trên sông Cấm (gần chân cầu Kiền, giáp ranh quận Hồng Bàng và huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Đến 17 giờ 40 phút, lực lượng công an vẫn đang khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ.

Cầu Kiền, nơi phát hiện thi thể nữ sinh H.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào tối 4-2, chị H. đi bộ từ nhà ra khu vực chân cầu Kiền (cách nhà khoảng hơn 3km), đến đêm không thấy về, gọi điện thoại không nghe máy.

Sinh nghi, gia đình vội vã chia nhau đi tìm kiếm. Đến 0 giờ 30 phút ngày 5-2, chị gái của chị H. đã phát hiện áo khoác, điện thoại và chiếc ô của chị H. để trên đỉnh cầu Kiền. Gia đình nghi ngờ trong lúc thiếu suy nghĩ, chị H. đã nhảy cầu tự tử.

Ông D. cũng cho rằng có thể có vấn đề liên quan đến hình sự vì trước khi mất tích, con gái ông D. có tham gia mua bán trên mạng và bị lừa hơn 100 triệu đồng.

"Vào tối 4-2, khi gia đình đi vắng, con gái tôi đã lấy tiền của bố mẹ, sau đó cắm xe máy để trả 130 triệu đồng cho ai đó. Khi kiểm tra trên máy điện thoại của cháu, chúng tôi phát hiện có giao dịch chuyển số tiền 130 triệu đồng" - ông D. chia sẻ.

Được biết, chị H. là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Hàng hải Việt Nam.