Vụ nữ chủ shop quần áo bị sát hại ở Hưng Yên: Nghi phạm còn đâm 1 cô gái bị thương

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 20h10' ngày 18/7, Công an huyện Văn Giang nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại cửa hàng thời trang Dung Huyền (số 207 phố Văn Giang, thị trấn Văn Giang) do chị Lê Thị Thanh D. (SN 1983 ở xã Tân Châu, Khoái Châu) làm chủ xảy ra vụ án mạng.

Cụ thể nữ chủ quán bị một người đàn ông lạ mặt mặc áo cộc tay màu đen, quần bò màu đen, đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang, dùng dao đâm tử vong. Ngoài ra, chị Lê Thị Thùy D. (SN 2004, trú xã Tân Châu, Khoái Châu) cũng bị đối tượng đâm bị thương.

Nghi phạm Vũ Văn Khải

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Văn Giang lập Ban chuyên án, tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 6h ngày 19/7, Ban chuyên án đã bắt được nghi phạm gây án là Vũ Văn Khải (SN 1985) khi đang lẩn trốn tại nhà ở thôn 1, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Bước đầu qua đấu tranh, nghi phạm Khải đã thừa nhận hành vi tội ác của mình. Sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đã trao thưởng cho Trưởng Công an huyện Văn Giang, Ban chuyên án và phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh), mỗi tập thể, cá nhân 20 triệu đồng.