Vụ nổ súng do mâu thuẫn đất đai ở TPHCM: Người dân ám ảnh, cầu cứu vì lo sợ

Hơn một tháng xảy ra vụ việc, người dân ở khu dân cư trong hẻm trên đường Trần Văn Giàu (ấp 5, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh) vẫn chưa hết ám ảnh về những tiếng súng nổ liên tiếp trong đêm 19/4 vừa qua.

Camera ghi hình hai người nổ súng vào khu dân cư (Ảnh cắt từ clip).

Ngày 6/6, bà Đ.T.P (62 tuổi) cho biết, tối 19/4, bà đang ở trong nhà thì bất ngờ nghe nhiều tiếng súng nổ liên tiếp ở ngoài cổng nên hoảng hốt, mở cửa kiểm tra thì thấy ở phía ngoài có nhiều người la hét.

Khi tiếng súng nổ vừa dứt, bà cùng nhiều người khác chạy ra cổng xem có chuyện gì xảy ra thì thấy một nhóm hơn 10 người đi nhiều xe máy, cầm hung khí. Thấy có người dân chạy ra, nhóm này hô hoán bỏ chạy.

Khu dân cư xảy ra vụ việc (Ảnh: Hoàng Thuận).

“Nghe tiếng súng nổ nên ai cũng sợ, mạnh ai nấy chạy, chui vào trong nhà để tránh. May mắn không có ai bị thương”, bà P. nhớ lại và cho hay, lúc bà chạy ra thì thấy có một người tên là Bình Mát trong nhóm này đang tháo chạy.

Theo chị N.T.T (39 tuổi), những người sinh sống tại khu nhà này đều là lao động chân tay, không có mâu thuẫn gì với ai. Hôm xảy ra sự việc, con của chị và nhiều trẻ em khác đang chơi trong sân, cách cổng khoảng 60m nhưng may mắn không có bé nào bị thương.

Khi nghe nhiều tiếng súng nổ, chị T. và mọi người hốt hoảng ôm các trẻ em chạy vào trong nhà để núp. “Tôi và nhiều người dân lo sợ quá nên hô cướp, cướp để nhóm người kia chạy đi. Hai ngày sau, một nhóm người quay trở lại nổ súng khiến người dân chúng tôi càng khiếp sợ hơn”, chị T. lo lắng.

Khoảng cách từ cổng vào trong các nhà dân khoảng 60m (Ảnh: Hoàng Thuận).

Trong khi đó, ông L.V.H (60 tuổi, người thuê trọ) cho biết, tối hôm đó, ông chạy xe ba gác đi làm về tới cổng khu nhà trọ thì thấy một nhóm người đã tụ tập phía trước cổng.

Lúc chuẩn bị đi tắm, ông H nghe tiếng súng nổ liên tiếp ở ngoài cổng nên mở hé cánh cửa nhìn ra và thấy phía ngoài cổng có đông người.

“Nghe nhiều tiếng nổ nên tôi chỉ dám mở hé cửa ra nhìn, còn mấy đứa trẻ chơi trong sân bỏ chạy tán loạn. Hôm sau, công an tìm thấy hơn 10 vỏ đạn ở ngoài cổng”, ông H cho hay.

Do vẫn còn lo sợ nhóm người trên quay lại nổ súng, bà P. cùng nhiều người dân trong khu nhà trọ đã làm đơn cầu cứu gửi UBND, Công an huyện Bình Chánh và các cấp chính quyền để sớm đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm những người liên quan.

Hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án

Liên quan vụ việc, theo nguồn tin của Tiền Phong , Công an huyện Bình Chánh đang hoàn tất các hồ sơ, thủ tục cần thiết để khởi tố vụ án, điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt được một đối tượng liên quan, nhiều người khác được mời lên lấy lời khai và các trinh sát đang truy xét những người còn lại.

Đối với các vỏ đạn và tang vật khác thu giữ tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành giám định để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, tối 19/4, người dân thấy nhiều người cầm hung khí đi trên nhiều xe máy kéo vào khu dân cư trong hẻm trên đường Trần Văn Giàu, ấp 5, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.

Sau đó, họ nghe liên tiếp nhiều tiếng súng nổ nên hốt hoảng tìm cách ẩn nấp để tránh đạn lạc. Khoảng 15 phút, nhóm người này rời đi.

Viên đạn bi rơi lại hiện trường (Ảnh: Người dân cung cấp).

Quả lựu đạn huấn luyện được người dân tìm thấy ở hiện trường (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo hình ảnh camera, hai người nam dùng vật giống súng nổ liên tiếp nhiều phát vào khu vực bên trong cổng rồi nhanh chóng rời đi.

Nhận tin báo, Công an xã Phạm Văn Hai và Công an huyện Bình Chánh nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhiều người liên quan và thu giữ hơn 10 vỏ đạn. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do mâu thuẫn đất đai và không có ai bị thương.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.