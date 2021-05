Vụ nổ súng bắn chết 2 người ở Nghệ An: Nghi phạm là đối tượng có "số má", được nhiều "dân anh chị" kính nể

Trước đó, như đã thông tin, vào lúc khoảng hơn 8 giờ sáng 30/4 sau những tiếng súng chát chúa vang lên tại nhà Cao Trọng Phú (xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh), người dân phát hiện có hai người bỏ chạy thục mạng còn 2 người khác nằm bất động trước cổng nhà ông Phú. Ngay sau đó danh tính 2 người tử vong được xác định là Nguyễn Quang Hưng (SN 1979, trú tại TP Vinh) và Đặng Ngọc Anh (SN 1956, trú tại TP Hồ Chí Minh).

Trước khi xảy ra vụ việc, người dân địa phương thấy có 4 người đi trên chiếc xe Jeep, một số người mặc áo rằn ri. Sau đó tới cổng nhà nghi can Phú thì đứng ngoài cổng, lúc sau người ta nghe tiếng nổ chát chúa vang lên. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng báo lực lượng chức năng. Công an tỉnh Nghệ An sau đó đã tiếp cận, phong tỏa hiện trường và xử lý vụ việc. Phải mất gần 6 tiếng đồng hồ cố thủ trong nhà, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã thuyết phục Phú đầu hàng, buông súng và bị dẫn giải về trụ sở để điều tra làm rõ.

Hiện, vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.