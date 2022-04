Vụ người phụ nữ nghi bị sát hại trong phòng trọ ở Hà Nội: Nạn nhân thi thoảng dẫn một người đàn ông về phòng

Tối 15/4, một lãnh đạo Công an TP Hà Nôi cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an quận Cầu Giấy điều tra, làm rõ vụ việc một người phụ nữ tử vong, nghi bị sát hại trên địa bàn phường Quan Hoa.

Hiện danh tính nạn nhân, nguyên nhân dẫn tới vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Theo ghi nhận, nơi xảy ra vụ việc là căn hộ chung cư mini. Bảo vệ tòa nhà cho biết ông rất hoang mang khi biết sự việc.

Nơi xảy ra vụ việc.

"Tôi đang rất đau đầu từ sáng đến giờ khi liên tục phải nghĩ đến vụ việc. Khoảng 9h sáng nay, lực lượng công an xuất hiện tại đây lấy lời khai của tôi và nhiều người khác", nhân viên bảo vệ cho biết.

Theo nhân viên bảo vệ, nạn nhân là một phụ nữ sống một mình tại tầng hai. Tòa nhà này vừa chuyển đổi chủ sở hữu, đang sửa chữa một số phòng. Tòa nhà lắp hệ thống cửa vân tay, chỉ những ai sống tại đây mới có thể mở cửa.

Nơi xảy ra vụ việc cửa ra vào được lắp hệ thống cửa vân tay.

"Cô này sống một mình nhưng thỉnh thoảng dẫn một người đàn ông về. Tôi cũng chưa bao giờ giao tiếp, ít chạm mặt họ", nhân viên bảo vệ nói.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Quan Hoa cho biết vụ việc có dấu hiệu của một vụ án mạng.

Trước đó, người dân sống tại nhà trọ số 9, ngõ 143 Quan Hoa (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy), cho biết tối 14/4, họ phát hiện người phụ nữ thuê trọ một mình tại ngôi nhà này tử vong trong phòng, liền báo công an đến hiện trường giải quyết.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Cầu Giấy đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đưa thi thể nạn nhân ra ngoài vào khoảng 13 giờ chiều 15/4.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

