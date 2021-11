Vụ người phụ nữ bị đối tượng lạ xông vào nhà hành hung dã man: Nạn nhân vẫn bất tỉnh, người nhà cầu cứu

Liên quan đến vụ người phụ nữ đang ngồi trong nhà, bất ngờ bị một nam giới xông vào liên tiếp đá vào mặt và người chị này, khiến nạn nhân ngã xuống sàn, bất tỉnh, mới đây, người nhà nạn nhân cho biết, người phụ nữ vẫn hôn mê.

Nạn nhân sau đó đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Người nhà cung cấp

Người phụ nữ vẫn hôn mê. Ảnh: Người nhà cung cấp

Phía gia đình nạn nhân đang vô cùng lo lắng, bởi lẽ đối tượng gây án vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, gia đình cầu cứu cơ quan chức năng sớm vào cuộc để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an xã Phùng Xá và các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Thạch Thất đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và truy bắt đối tượng. Nguyên nhân sơ bộ do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Bước đầu, Cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng gây án, hiện đang truy bắt.

Thanh niên đá vào mặt người phụ nữ túi bụi đến bất tỉnh

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền video về một người phụ nữ đang ngồi trong nhà, bất ngờ bị một nam giới xông vào liên tiếp đá vào mặt và người khiến nạn nhân bất tỉnh. Khi người phụ nữ nằm dưới sàn, kẻ côn đồ vẫn liên tục đá, đạp lên người và bụng nạn nhân. Trước khi bỏ đi, thanh niên lạ còn giật lấy điện thoại và ném xuống đất, "bồi" thêm 1 cú đạp rất mạnh vào mặt nạn nhân.

Clip này được xác định là camera an ninh ghi lại sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 9/11 tại làng Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.